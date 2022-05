Corona-Pandemie bremst Kreditneugeschäft auch 2021

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat auch im zweiten Jahr die Nachfrage nach Konsumentenkrediten gebremst. Mit neuen Krediten an Privatkunden im Gesamtvolumen von 51,5 Milliarden Euro unterschritten die auf Kredite spezialisierten Banken in Deutschland 2021 das Vorjahresniveau um 0,2 Prozent. Schon im ersten Jahr der Pandemie hatte das Neugeschäft für die Finanzierung beispielsweise von Autos, Möbeln und Computern nach Zahlen des Bankenfachverbandes um 6,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres gelegen.

Weitere Abstriche mussten die Institute den am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen zufolge im vergangenen Jahr auch im Geschäft mit gewerblichen Kunden machen. An Unternehmen und Selbstständige reichten die Kreditbanken 2021 demnach neue Kredite in einer Gesamthöhe von 9,1 Milliarden Euro aus. Das waren 9,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Insgesamt hatten die Institute Ende Dezember 167,8 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen. "Die Kreditbanken tragen mit ihren Finanzierungen kontinuierlich zur gesamtwirtschaftlichen Wiedererholung bei", bilanzierte der Vorstandsvorsitzende des Bankenfachverbandes, Frederik Linthout./ben/DP/ngu