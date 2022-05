Daimler Truck: Boomendes Geschäft

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal ein überraschend gutes Geschäft gemacht und trotz der anhaltenden Lieferkettenprobleme die Jahreserwartungen sogar noch angehoben. Der Umsatz des DAX-Titels legte um 17 Prozent auf 10,55 Mrd. Euro zu, was der besseren Marge bei LKW-Verkäufen zuzuschreiben ist. Für das Gesamtjahr rechnet das Management nun mit Umsätzen zwischen 48 und 50 Mrd. Euro statt bisher 45,5 bis 47,5 Milliarden. Beim Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern rechnet Daimler Truck mit einem Niveau auf Vorjahresniveau statt leicht darunter, wie es von Unternehmensseite heißt. Das war deutlich mehr, als Analysten dem Unternehmen zuvor zugetraut hatten.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit dem Börsendebüt am 10. Dezember 2021 zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Performance der Aktie, aktuell bewegt sich der Wert im Mittelfeld der gesamten Handelsspanne, konnte aber eine wichtige Hürde im heutigen Handelsverlauf um 27,71 Euro meistern und bekräftigt damit die seit Anfang März laufende Aufwärtstendenz. Außerdem stehen noch einige Kurslücken aus dem Frühjahr weit offen, die es gilt nun zu schließen. Entsprechend ergeben sich hieraus vielversprechende Long-Ansätze.

Anleger greifen zu

Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich weltweit eingetrübt, Daimler Trucks scheint dem aber durch ihre Preispolitik trotzen zu können und profitiert von dem knappen Angebot. Entsprechend könnte sich auch die Aktie sehr gut im Sommer dieses Jahres entwickeln und zunächst in den Bereich von rund 30,00 und darüber an 30,85 Euro zulegen. Um die letzten Kurslücken zu schließen, müsste ein Anstieg an 32,19 Euro gelingen, was angesichts der Aufwärtsdynamik ein leichtes Spiel sein dürfte. Trotzdem sollten die Abwärtsrisiken nicht unterschätzt werden, besonders unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts drohen empfindliche Verluste in den Bereich von 24,00 Euro.