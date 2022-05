DAX: Zahlreiche Fragezeichen

Der Beginn dieser Handelswoche präsentierte sich im Deutschen Aktienindex DAX äußerst volatil, am Ende des Handelstages blieb im regulären Handel eine Unsicherheitskerze stehen, Investoren scheinen sich uneinig zu sein, welche Richtung als Nächstes eingeschlagen wird. Häufig kommt es an derart markanten Stellen zu einem Trendwechsel, das könnte dem DAX auch diesmal wieder blühen.

Noch wurde aber weder auf Stunden- noch Tagesbasis eine derartige Entscheidung gefällt, daher sollte der frühe Dienstagshandel sehr engmaschig beobachtet werden. Gut möglich, dass es zu einem regelrechten Kurssturz des Barometers direkt auf das Kursniveau von 13.600 Punkten kommt, weitere Ziele wären darunter an den Vorwochentiefs bei 13.380 Punkten zu nennen.

Zumindest von fundamentaler Seite her wäre dies ein sehr naheliegendes Szenario, anderenfalls müssen sich Bullen durchsetzen und den Index mindestens über 14.200 Punkte hochdrücken, damit eine längere Gegenbewegung an 14.818 Punkte erfolgen kann.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per März vorgestellt, um 10:00 Uhr geht es mit Italiens Handelsbilanzsaldo aus März weiter, gefolgt von der europaweiten Erwerbstätigenzahl aus dem ersten Quartal dieses Jahres. Zeitgleich steht das BIP der EWU Q1 (1.Veröffentlichung) an. Um 14:30 Uhr melden die USA Einzelhandelsumsätze aus April, gefolgt von den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr.