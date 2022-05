DGAP-News: Bitpanda-Stocks: Nutzer können nun jederzeit 24/7 in mehr als 2.000 Teilaktien und ETFs investieren (deutsch)

Bitpanda-Stocks: Nutzer können nun jederzeit 24/7 in mehr als 2.000 Teilaktien und ETFs investieren

^ Emittent / Herausgeber: Bitpanda / Schlagwort(e): Produkteinführung Bitpanda-Stocks: Nutzer können nun jederzeit 24/7 in mehr als 2.000 Teilaktien und ETFs investieren 17.05.2022 / 09:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bitpanda-Stocks: Nutzer können nun jederzeit 24/7 in mehr als 2.000 Teilaktien und ETFs investieren * Bitpanda-Kund:innen können nun in mehr als 2.000 Teilaktien* und ETFs* investieren. Einfach, ohne Provision, rund um die Uhr - und mit jedem beliebigen Geldbetrag, je nach Budget und Risikobereitschaft. * Anleger:innen können bereits ab 1 EUR in neue Werte wie BMW, Siemens oder Robinhood investieren und in ihr Portfolio aufnehmen. Wien, 17. Mai 2022 - Die führende europäische Plattform für digitale Investitionen, Bitpanda, hat hunderte neuer Teilaktien* und ETFs* hinzugefügt und damit den Meilenstein von 2.000 investierbaren Vermögenswerten überschritten. Vor einem Jahr startete das in Wien basierte Fintech-Unicorn mit Bitpanda Stocks als einfache, günstige und bequeme Möglichkeit, in Aktien und ETFs zu investieren. Bei Bitpanda Stocks handelt es sich um einen einzigartigen Derivatvertrag, der das zugrunde liegende Asset 1:1 abbildet. Seit der ersten Teilaktie hat Bitpanda seine Auswahl an Assets kontinuierlich erweitert und ermöglicht seiner Community ab heute in über 2.000 digitale Vermögenswerte ihrer Wahl zu investieren, je nach Budget und Risikobereitschaft. Bitpanda Stocks: Zum ersten Mal in Europa Teilaktien rund um die Uhr verfügbar Ein wesentliches Merkmal von Bitpanda-Stocks ist, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind und es Kund:innen ermöglicht, jederzeit zu investieren - auch außerhalb der klassischen Handelszeiten. Zum ersten Mal in Europa können Kleinanleger:innen in ihre Lieblingsmarken wie z.B. dem Elektroautohersteller Nikola investieren, und das schon ab 1EUR, ohne Kommissionen und mit engen Spreads. Die neu hinzugefügten Vermögenswerte reichen von europäischen bis zu US-amerikanischen Unternehmen, darunter bekannte Namen wie BMW und Siemens, aktuelle Hype-Aktien wie Virgin Galactic sowie Finanzdienstleister wie Robinhood. Eric Demuth, CEO und Mitbegründer von Bitpanda: "Bitpanda existiert, um die wachsende Kluft der Ungerechtigkeit zu verringern, die durch das alte Finanzsystem verursacht wird. Beim Investieren in Teilaktien mit einem beliebigen Geldbetrag, rund um die Uhr, geht es genau darum: Zugänglichkeit, Flexibilität und Erschwinglichkeit. Wir haben Bitpanda Stocks als die einfachste Möglichkeit geschaffen, in Teilaktien zu investieren, provisionsfrei und mit engen Spreads. Wir haben die Auswahl an Vermögenswerten verdoppelt, indem wir der Plattform neue Aktien und ETFs hinzugefügt haben, so dass wir nun über 2.000 verfügen. Und das ist erst der Anfang. Wir wollen allen Menschen ermöglichen, finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen." Bitpanda Stocks* sind auch ein beliebter Vermögenswert für die Sparplan-Funktion des Fintechs, die auf Android und iOS verfügbar ist und es den Nutzern ermöglicht, automatische und wiederkehrende Investitionen in beliebige Vermögenswerte einzurichten. Über Bitpanda Bitpanda wurde 2014 in Wien, Österreich von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Innovationskraft von digitalisierten Assets und der Blockchain-Technologie zu nutzen, um Barrieren beim Investieren abzubauen. 2021 erreichte das FinTech als erstes österreichische Unternehmen den Unicorn-Status und beschäftigt mittlerweile mehr als 1.000 Teammitglieder:innen in 10 Offices in der gesamten EU. Einsteiger:innen und Expert:innen können ab nur 1 EUR in über 2000 Aktien, Kryptowährungen und Edelmetalle investieren - 24/7 an jedem Tag und zu jeder Stunde. www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram PRESSEANFRAGEN Für weitere Informationen oder Kommentare von Bitpanda CEO Eric Demuth kontaktieren Sie bitte: Armand Feka, Communications DACH; Mail: armand.feka@bitpanda.com. Bildlink:

Bildtitel: Bitpanda Founders Christian Trummer, Paul Klanschek, Eric Demuth (Foto: frei; Copyright: Bitpanda) DISCLAIMER Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Er dient nur zu allgemeinen Informationszwecken und es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen gegeben und es sollte kein Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen gesetzt werden. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. *Bitpanda Stocks" ermöglicht das Investieren in Teilaktien/ETFs. Es handelt sich bei "Bitpanda Stocks" um keine Aktien, sondern um einen Vertrag, der es erlaubt, an den Kursbewegungen von bestimmten Aktien inkl. etwaigen Dividendenausschüttungen zu partizipieren. Das Finanzinstrument "Bitpanda Stocks" ist weder an Börsen noch an anderen Handelsplätzen handelbar, kann aber jederzeit zu den in den AGB und den Verträgen angeführten Bedingungen an Bitpanda wieder verkauft werden. Weitere Details zu diesem Produkt, der Emittentin und den relevanten Risiken sind im Prospekt auf www.bitpanda.com verfügbar.