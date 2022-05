DGAP-News: ENCAVIS AG veröffentlicht zahlreiche Vorabinformationen zur HV am 19. Mai 2022

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

17.05.2022 / 12:10

Hamburg, 17. Mai 2022 – Der im SDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) veröffentlicht diverse Vorabinformationen zur diesjährigen virtuellen Hauptversammlung (HV) am 19. Mai 2022.



Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet wie geplant am 19. Mai 2022 statt. Um die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter zu schützen und die Infektionskette zu verlangsamen, macht die Encavis AG erneut von der Ausnahmeregelung der Bundesregierung Gebrauch und veranstaltet eine virtuelle HV ohne physische Präsenz der Aktionäre. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine wiederum erhöhte Dividende von EUR 0,30 je Aktie vor (Vorjahr EUR 0,28). Diese wird ebenfalls wieder als Wahldividende in Aktien oder zur Barausschüttung angeboten.



Vorab veröffentlichte die Encavis AG die Reden des Vorstands bereits gestern sowohl zur Ansicht auf als auch zum Herunterladen von der Website des Unternehmens unter der Rubrik Investor Relations / Hauptversammlungen / 19. Mai 2022 Ordentliche Hauptversammlung / Vorstandsberichte.

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlungen/ Weiterhin stellen sich alle Kandidaten zur Neuwahl bzw. zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft jeweils in einem Kurzvideo allen Aktionären mit einer persönlichen Botschaft vor.



Zur konsequenten Verjüngung, Steigerung der Diversität und einem klaren Fokus auf fachspezifische Kompetenzen jedes einzelnen Mitglieds des Aufsichtsrats hat sich das Gremium bereits seit 2016 zu diesem schrittweisen Prozess bekannt. Frau Christine Scheel verstärkt seit 2016 den Aufsichtsrat, Herr Dr. Henning Kreke seit 2017, Herr Dr. Marcus Schenk seit 2019 und Herr Dr. Rolf Martin Schmitz seit 2021. Dieses Jahr wird Herr Dr. Liedtke, der ebenso wie Herr Albert Büll als Großaktionär die Entwicklung des Unternehmens seit mehr als 20 Jahren begleitet hat, zugunsten des unabhängigen Kandidaten, Herrn Thorsten Testorp, nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats und Leiter des Prüfungsausschusses Herr Alexander Stuhlmann wird nicht wieder kandidieren. An seiner Stelle wird Frau Isabella Pfaller für den Aufsichtsrat kandidieren. Herrn Stuhlmanns Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender soll Herr Dr. Rolf Martin Schmitz übernehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Manfred Krüper, hat bereits angekündigt, nur noch für ein weiteres Jahr den Vorsitz des Gremiums übernehmen zu wollen. Anschließend soll ein Nachfolger aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt werden. Herr Albert Büll kandidiert für eine Wiederwahl von nur zwei Jahren in den Aufsichtsrat, um den planmäßigen Wechsel bzw. durch die gestaffelte Wahl einzelner Mitglieder zum Aufsichtsrat diesen Prozess bewusst zu entzerren – so wird der Weg zu einem sogenannten „Staggered Board“ bei der Encavis AG fortgeschrieben.





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von rund 1,4 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Rating-agenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com

