DGAP-News: Metafina GmbH: Templeton Eastern Europe Fund Class A

Emittent / Herausgeber: Metafina GmbH / Schlagwort(e): Stellungnahme/Kapitalmaßnahme

Metafina GmbH: Templeton Eastern Europe Fund Class A



17.05.2022 / 10:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Metafina GmbH ist auf den Erwerb illiquider Wertpapiere spezialisiert und hat ein Kaufangebot für Anteile des Templeton Eastern Europe Fund Class A veröffentlicht.



Der Handel im Freiverkehr mit Anteilen des Templeton Eastern Europe Fund Class A ist derzeit vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Ukraine ausgesetzt. Zudem besteht ausweislich der Veröffentlichung der Fondsgesellschaft derzeit keine Möglichkeit, Anteile an die Fondsgesellschaft zurückzugeben, Stand: 17.05.2022.



Dieses Angebot richtet sich an Inhaber von Fondsanteilen, die Ihre Anteile zum jetzigen Zeitpunkt veräußern möchten, hierzu jedoch anderweitig nicht in der Lage sind und eine Wiederaufnahme des Handels bzw. der Rücknahme von Anteilen durch die Fondsgesellschaft nicht abwarten möchten.

Inhaber von Fondsanteilen können das Kaufangebot annehmen, müssen dies jedoch nicht. Falls sie das Kaufangebot nicht annehmen, bleiben Sie Inhaber ihrer Fondsanteile.





Informationen über die Metafina GmbH können auf der Homepage der Metafina GmbH eingesehen werden:



http://www.metafina.de



Inhaber nicht notierter Wertpapiere können Ihre Wertpapiere zur Generierung von Illiquidität an die Metafina GmbH verkaufen.



Die Metafina GmbH ist ein Wertpapierinstitut i.S.d. WpIG.



Geschäftssitz der Metafina GmbH ist die traditionsreiche Handelsstadt Hamburg.





Metafina GmbH

Blumenau 44

22089 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 22 63 02 05-01

Fax: +49 (0)40 22 63 02 05-02

info@metafina.de

www.metafina.de



