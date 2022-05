OTS: ClimatePartner GmbH / ClimatePartner erweitert Lösungsangebot für ...

ClimatePartner erweitert Lösungsangebot für Finanz- und Versicherungsbranche München, Frankfurt am Main (ots) - - CO2-Bilanzierung als Grundlage für Klimaschutzstrategien - Neuer Standort in Frankfurt am Main Mit zunehmend strengeren Richtlinien rund um die ESG-Berichterstattung müssen Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen verstärkt mit ihrer Nachhaltigkeitsperformance auseinandersetzen. ClimatePartner erweitert daher sein Lösungsangebot zur CO2-Bilanzierung für den Einsatz in dieser Branche. Der Klimaschutzexperte unterstützt seit über 15 Jahren Unternehmen im Klimaschutz. Mit dem neuen Lösungsangebot können nun auch Banken, Versicherungen, Anlageberater und Fintech-Spezialisten die CO2-Bilanzierung ihrer Geschäftsbetriebe in Angriff nehmen und klimafreundlichere Produkte und Dienstleistungen anbieten. Zudem können sie ihr Nachhaltigkeitsrating verbessern, Portfolios auf Emissions-intensive Anlagen hin analysieren sowie die Informationen als Grundlage für zertifizierte Reportings verwenden. Den Ausbau des Lösungsangebotes begleitet die Eröffnung des ClimatePartner-Standortes in Frankfurt am Main sowie die Bildung eines Financial Services-Teams unter Leitung von Julia Bewerunge. Durch Tätigkeiten bei Unternehmen wie der KfW IPEX, SEB AB oder Munich Re hat das Team aus derzeit 13 Expertinnen und Experten umfassende Erfahrung im Bereich nachhaltiger Geldanlagen, klimaneutralen Privat Equity Portfolios sowie nachhaltig verwalteten Konten und Versicherungen. Julia Bewerunge, Lead Account Management Financial Services, ClimatePartner: "Nur was man genau kennt, kann man verbessern. Nach diesem Ansatz erstellen wir detaillierte CO2-Bilanzen, die den Ausgangspunkt für Klimaschutzstrategien zur Reduktion und zum Ausgleich von CO2-Emissionen bilden." Moritz Lehmkuhl, Gründer und CEO von ClimatePartner: "Der Finanzmarkt ist zentral im Klimaschutz, denn er bewegt Gelder, die möglichst nachhaltig eingesetzt werden müssen. Unsere Expertise kann genau hier helfen, die Unternehmen und ihre Produkte selbst klimafit zu machen. Die Wahl von Frankfurt als weiteren Standort in Deutschland ist kein Zufall. Wir wollen damit ein Zeichen dafür setzen, dass wir nah dran sein wollen an unseren Kunden und an der Branche insgesamt." Details zu den Financial Services von ClimatePartner sind hier verfügbar: https://www.climatepartner.com/de/financial-services Pressekontakt: ClimatePartner Dieter Niewierra, Communications +49 89 2190974-83 mailto:dieter.niewierra@climatepartner.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78717/5224113 OTS: ClimatePartner GmbH