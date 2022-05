OTS: The Crop Trust / Global Crop Diversity Trust wählt Mercer für die ...

Global Crop Diversity Trust wählt Mercer für die Verwaltung seines Stiftungsportfolios aus Frankfurt (ots) - Mercer Global Investments Europe (Mercer) wurde nach einem wettbewerbsorientierten Auswahlverfahren zum externen Chief Investment Officer (OCIO) für den Global Crop Diversity Trust (Crop Trust) ernannt. Mercer wird den Crop Trust bei der Verwirklichung der Wachstums-, Risikomanagement- und nachhaltigen Investitionsziele unterstützen. Crop Trust ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Bonn, deren Mandat es ist, die weltweite Nutzpflanzenvielfalt zu sichern. Durch die dauerhafte Sicherung der Bausteine unserer künftigen Nahrungsmittelversorgung und deren Bereitstellung für die Nutzung setzt sich Crop Trust für die weltweite Erhaltung der Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit, die Anpassung der Landwirtschaft an die Klimakrise, die Verringerung der Umweltzerstörung und der Armut sowie die Verbesserung der Lebensgrundlagen ein. Mercer übernimmt die Verantwortung für die Verwaltung des Stiftungsfonds des Crop Trusts in Höhe von ca. 315 Millionen US-Dollar, der im Einklang mit den Zielen des Crop Trusts verwaltet wird. Bereits seit 2016 war Mercer für die strategische Beratung und Unterstützung bei der Investmentimplementierung von der Hälfte des Crop-Trust-Stiftungsvermögen zuständig. Der Crop Trust entschied sich für Mercer aufgrund der hohen Qualität des Investmentmanagements, der fachlichen Qualität der Mitarbeitenden, der ESG-Referenzen, der Ausrichtung der Mission und der wettbewerbsfähigen Gebühren. Darüber hinaus wird Mercer auch die strategische Anlageberatung und Governance-Unterstützung übernehmen und den Crop Trust bei der Umsetzung einer nachhaltigen Anlagestrategie unterstützen. Mercer verwaltet weltweit ein Vermögen von 388 Mrd. USD (Stand: 31. März 2022 / Ende 1. Quartal 2022) und bietet ausgelagerte Anlagelösungen für eine breite Palette von Kunden, darunter Vermögensverwalter, gemeinnützige Organisationen und Stiftungen, Lebensversicherer und Pensionskassen. "Mit dieser Mandatierung baut Mercer Global Investments Europe Limited sein Geschäft mit Stiftungen am deutschen Markt weiter aus. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Team bei Crop Trust", betont Olaf John, Partner und Commercial Leader of Investment Solutions Germany bei Mercer. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zum Crop Trust zu einem Zeitpunkt zu verstärken, an dem der Crop Trust die Größe seines Stiftungsportfolios mehr als verdoppeln und damit das Leben heutiger und zukünftiger Generationen spürbar verbessern möchte", betont Michael Lernihan, Wealth Leader Europe bei Mercer. Stefan Schmitz, Exekutivdirektor des Crop Trust, ergänzt: "Mercer ist seit 2016 ein hervorragender Partner und wir freuen uns, dass wir unsere Beziehungen ausbauen, während wir auf das nächste Jahrzehnt blicken. Von größter Bedeutung für uns war die Fähigkeit von Mercer, nicht nur unsere Anlageziele zu erfüllen, sondern auch unsere Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze zu berücksichtigen und gleichzeitig einen besseren Zugang zu einem hochwertigen Anlagemanagement und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten." Über Mercer Mercer (https://www.mercer.de/) setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent zu gestalten - durch die Transformation der Arbeitswelt, einer Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen wie auch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mit annähernd 25.000 Mitarbeitenden in 43 Ländern ist Mercer in 130 Ländern tätig. Bestimmte regulierte Dienstleistungen in Europa werden von Mercer Global Investments Europe Limited erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited wird von der irischen Zentralbank gemäß der Verordnung der Europäischen Union (Märkte für Finanzinstrumente) 2017 als Wertpapierfirma reguliert. Mercer ist ein Tochterunternehmen von Marsh McLennan (https://www.marshmclennan.com/) (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR - mit einem Jahresumsatz von annähernd 20 Mrd. USD und 83.000 Mitarbeitenden. Als Marktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören auch Marsh (https://www.marsh.com/us/home.html) , Guy Carpenter (http://www.guycarp.com/) und Oliver Wyman (http://www.oliverwyman.com/index.html) . Über Crop Trust Der Global Crop Diversity Trust (Crop Trust) ist eine internationale Organisation, die sich für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und den Schutz der weltweiten Ernährungssicherheit einsetzt. Das Kernstück ist ein Stiftungsfonds, der Saatgutbanken weltweit eine garantierte finanzielle Unterstützung bietet. Darüber hinaus unterstützt er im Rahmen einer Partnerschaft mit dem norwegischen Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung sowie NordGen, der Saatgutbank der nordischen Länder, den Svalbard Global Seed Vault sowie proaktive Pre-Breeding-Maßnahmen auf der ganzen Welt. 