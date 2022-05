Tagesausblick für 17.05.: DAX knackt wichtige Marke. Euro/US-Dollar dreht nach oben!

Heute schüttelten die Investoren die Unsicherheitsfaktoren um Lieferkettenprobleme und eine mögliche Leitzinserhöhung seitens der EZB im Juli weitgehend ab und nahmen gute Wirtschaftszahlen zum Anlass zum Einstieg. So revidierte die Statistikbehörde Eurostat das BIP-Wachstum für das erste Quartal leicht nach oben. DAX® und CAC®40 knackten daraufhin wichtige Widerstandsmarke. Allerdings muss dieser Ausbruch zeitnah bestätigt oder bestenfalls noch ausgebaut werden.

Die verbesserte Stimmung an den Aktienmärkte belastete heute die Anleihemärkte. Zudem fielen die Daten zum US-Einzelhandel im April sowie das BIP in der Eurozone jeweils besser aus als von vielen Experten erwartet. So legten die Renditen 10jähriger Staatspapiere in Europa sowie in den USA mehrheitlich etwas zu. Bei den Edelmetallen setzte sich derweil die Stabilisierung fort. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.820 US-Dollar und der Silberpreis kratzte bereits an der Marke von 22 US-Dollar. Der Ölpreis klebte hingegen im Bereich von 114,70 US-Dollar fest. In den Euro/US-Dollar-Wechselkurs kam heute etwas Bewegung. Tagelang stagnierte die Notierung bei rund 1,04 US-Dollar. Heute sprintete der Kurs auf rund 1,054 US-Dollar. Katalysator waren Aussagen von EZB-Vertretern, welche eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte für möglich halten.

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck gab heute kräftig Gas. Der Nutzfahrzeughersteller peilt nach einem starken Auftakt in das laufende Geschäftsjahr ein besseres Ergebnis und einen höheren Umsatz an, als zunächst prognostiziert. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Biotechnologiekonzern Evotec gab eine Kooperation mit Sernova bekannt. Die beiden Unternehmen wollen bei der Entwicklung einer Ersatztherapie gegen Diabetes zusammenarbeiten. Die Evotec-Aktie reagierte mit einem deutlichen Aufschlag. Grand City Properties meldete einen Anstieg des operativen Gewinns im ersten Quartal und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie zeigte sich dennoch kaum verändert und verharrte rund 20 Prozent unter dem Stand von Ende 2021. Mediatoreurope hat die Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf insgesamt 25,01 Prozent erhöht. Das Papier des deutschen Medienkonzerns legte zwar weiter zu. Allerdings wird die Luft oberhalb von EUR 10 dünn. Bei TUI fällt Ende Mai an Bord der Kreuzfahrtschiffe die Maskenpflicht. Die Aktie des Touristikers verbesserte sich daraufhin um mehr als zwei Prozent.

Wichtige Termine Frankreich – Arbeitslosenquote ILO, Q1

Frankreich – EZB-Chefbankenaufseher Enria hält Keynote im Institut Montaigne in Paris

Europa – BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

Europa – EZB-Präsidentin Lagarde hält eine Rede bei einer Veranstaltung von Soroptimist International – Club Darmstadt

USA – Einzelhandelsumsatz, April

USA – Industrieproduktion, April

USA – Clevelands FED-Direktorin Mester hält eine Eröffnungsrede vor dem virtuellen Panel zum Thema „Cleveland Fed Conversations on Central Banking, Inflation and Monetary Policy: Parallels to and Differences from the 1970s“

USA – Chicagos FED-Direktor Evans spricht über die aktuelle Wirtschaftslage und die Geldpolitik bei den Money Marketeers of New York University

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.830 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und pendelte sich im Tagesverlauf im Bereich des Kreuzwiderstands von 14.100 Punkten ein. Gelingt der signifikante Ausbruch über diese Marke, folgen möglicherweise weitere Kaufsignale und damit die nötigen Impulse für eine Erholung bis 14.500 Punkte. Rücksetzer bis 13.830 Punkten dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Taucht der Index allerdings tiefer, droht die Stimmung wieder zu kippen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.01,2021 – 17.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.05.2014– 17.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

