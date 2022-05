TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Elior Group, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen (online) 09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: PNE WIND, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Scor, Hauptversammlung 10:30 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung 10:30 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk via Telefonkonferenz 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Traton SE, Capital Markets Day 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/22 (1. Schätzung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 03/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 04/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/22 08:00 DEU: Arbeitsmarktstatistik Q1/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu "Unternehmensinsolvenzen in Europa 2021" 10:00 DEU: Präsentation des neuen Design im ICE mit dem DB-Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz und Fernverkehrschef Michael Peterson 10:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin 11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zur Rettungsbeihilfe für Condor 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Fusionskontrolle - Erwerb von Toshiba Medical Systems Corporation DEU: Weltverkehrsforum zum Thema "Transport for Inclusive Societies", Leipzig DEU: Treffen der G7 Entwicklungsminister, Berlin + 11.00 Auftakt-Pk 14:00 FRA: Gerichtsentscheid zum Vorwurf der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen französischen Zementhersteller Lafarge in Syrien, Paris 16:00 DEU: Online-Pk der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Gerichtstermin im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen Volkswagen DNK: Windenergie-Gipfel in Dänemark. Dänemark richtet ein Treffen zur Windenergie in der Nordsee aus. In der Hafenstadt Esbjerg soll eine Grundlage für den Ausbau der Infrastruktur geschaffen werden. Eingeladen sind auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

