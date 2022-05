USA: NAHB-Immobilienindex fällt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 8 Punkte auf 69 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatte lediglich mit einem Rückgang auf 75 Punkte gerechnet.

Dies ist der stärkste monatliche Rückgang sei April 2020 - also seit Beginn der Pandemie. Der Indikator ist jetzt fünf Monate in Folge gesunken und hat den niedrigsten Stand seit Juni 2020 erreicht. Die Bauunternehmen werden durch höhere Materialkosten belastet. Zudem wird die Nachfrage nach Häusern durch die gestiegenen Hypothekenzinsen gedämpft. Diese haben zuletzt den höchsten Stand seit 2009 erreicht.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/he