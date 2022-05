WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 31. Mai

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Elior Group, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen (online) 09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: PNE WIND, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Scor, Hauptversammlung 10:30 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung 10:30 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk via Telefonkonferenz 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Traton SE, Capital Markets Day 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/22 (1. Schätzung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 03/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 04/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/22 08:00 DEU: Arbeitsmarktstatistik Q1/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu "Unternehmensinsolvenzen in Europa 2021" 10:00 DEU: Präsentation des neuen Design im ICE mit dem DB-Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz und Fernverkehrschef Michael Peterson 10:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin 11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zur Rettungsbeihilfe für Condor 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Fusionskontrolle - Erwerb von Toshiba Medical Systems Corporation DEU: Weltverkehrsforum zum Thema "Transport for Inclusive Societies", Leipzig DEU: Treffen der G7 Entwicklungsminister, Berlin + 11.00 Auftakt-Pk 14:00 FRA: Gerichtsentscheid zum Vorwurf der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen französischen Zementhersteller Lafarge in Syrien, Paris 16:00 DEU: Online-Pk der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Gerichtstermin im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen Volkswagen DNK: Windenergie-Gipfel in Dänemark. Dänemark richtet ein Treffen zur Windenergie in der Nordsee aus. In der Hafenstadt Esbjerg soll eine Grundlage für den Ausbau der Infrastruktur geschaffen werden. Eingeladen sind auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk, Mannheim 10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire" 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online) 19:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Vallourec, Q1-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/22 16:00 USA: Frühindikator 04/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Gipfel; darüber hinaus Abstimmungen über zahlreiche Gesetze, u.a.: Corona-Entlastungspaket, Aussetzung von Hartz-IV-Sanktionen, Pflegebonus, Durchsetzung von Russland-Sanktionen, 9-Euro-Ticket, Spritsteuer-Senkung, beschleunigter Bau von Flüssiggas-Terminals 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Ort der Sozialversicherungspflicht bei Flugpersonal 11:00 DEU: Institut der deutschen Wirtschaft: 29. Finanzmarkt-Round-Table: Pandemie, Krieg, Energiekrise und Stagflation - die EZB unter Zugzwang (Online-Veranstaltung) 12:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (hybrid) Unter dem Motto "Digital. Grün. Für Sie» werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Schlüsselthemen der Branche im Fokus stehen. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GRÜNE), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 13:00 DEU: Präsentation des Tiny House von Continental. Die Continental AG hat mit dem ContiHome ein ganzes Haus ausschließlich mit den eigenen Materialien ausgestattet - innen wie außen. + 17.00 zweite Präsentation DEU: Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs unter der deutschen G7-Präsidentschaft, Bonn/Königswinter DEU: Treffen der G7 Gesundheitsministerinnen und -minister + 13.30 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 14.30 Pk Schulze zu Ergebnissen des Treffens der G7 Entwicklungsminister ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: BMW Festveranstaltung 100 Jahre Werk München, München 11:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/22 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/22 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 05/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:00 CHE: Industrieproduktion Q1/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/22 08:00 DEU: Außenhandel Frühindikator 04/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/22 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien SONSTIGE TERMINE DEU: Nach Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag Pks der haushaltpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen + 09.00 AfD-Bundestagsfraktion, Peter Boehringer + 10.00 CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase + 11.00 Linke-Bundestagsfraktion, Gesinde Lötzsch + 12.00 SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, Grüne-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke DEU: Abschluss Treffen der G7 Gesundheitsminister, Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Basler, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:30 USA: CFNA-Index 04/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: About You, Jahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Aareal Bank, Übernahmeangebot läuft um Mitternacht aus DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk Hannover Messe 2022 mit Leitthema "Industrial Automation", Hannover 13:00 DEU: Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel + 13.20 Rede Bundesfamilienministerin Lisa Paus EUR: Treffen der G7-Arbeits- und -Sozialminister u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und EU-Sozial- und -Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit + 16.00 Pressekonferenz DEU/ZAF: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Südafrika ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Marks and Spencer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia Corporation, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Geratherm, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/22 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 SWE: Erzeugerpreise 04/22 08:00 DEU: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/22 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Abschluss Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit + 13.40 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine, Berlin DEU: Finanzministerkonferenz (FMK) HINWEIS SWE: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: Medtronic, Q4-Zahlen 16:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Autogrill, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 05/22 14:30 USA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine + 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke HINWEIS DNK/FIN/NOR/SWE/CHE: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag, Börse geöffnet ------------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 27. MAI TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland, Schweden EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Liechtenstein, Russland HINWEIS DNK: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/22 08:00 SWE: BIP Q1/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 04/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Eröffnung der World Canals Conference (WCC) - internationale Plattform für das Thema Binnenwasserwege, Leipzig DEU: Beginn der Hannover Messe (bis 2. Juni) + 0730 - 0830: Pk Telefónica + 0830 - 0900: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), mit Präsident Siegfried Russwurm + ab 0900: Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 0900 - 0930: Pk Elektro-, Elektronik- und Digitalverband ZVEI + 0930 - 1000: Pk Maschinenbauverband VDMA, mit Präsident Karl Haeusgen + 1000 - 1100: Pk Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik + 1100 - 1145: Pk Qualcomm zum «Internet der Dinge» + 1100 - 1200: Pk Verein deutscher Ingenieure + 1100 - 1200: Pk Hydrogen and Fuel Cells Europe + 1200 - 1300: Pk Festo + 1300 - 1400: Pk Arbeitsgemeinschaft der Zulieferindustrie + 1400 - 1500: Pk und Standrundgang Fraunhofer-Gesellschaft + 1400 - 1500: Pk Rittal + 1500: «Pressetour» über den Stand von Microsoft + 1500 - 1600: Pk Schneider Electric + 1500: Vortrag von Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering (IESE), anschließend Podiumsdiskussion zum Thema «Die Zukunft von Industrie 4.0» + 1530 - 1630: Pk Automatisierungs- und Standardisierungsverband ODVA + 1630 - 1730: Pk Harting + 1800 - 2000: «Niedersachsen-Abend» auf der Hannover Messe, veranstaltet von den Unternehmerverbänden Niedersachsen HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Bertelsmann-Stiftung, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: ProCredit Holding, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen USA: Salesfource, Q1-Zahlen USA: HP Inc., Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/22 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/22 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/22 (vorab) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:00 DNK: BIP Q1/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/22 08:45 FRA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: BIP Q1/22 09:00 CHE: KOF Frühindikator 05/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/22 10:00 ITA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (vorab) 15:00 USA: FHFA-Index 03/22 15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 05/22 SONSTIGE TERMINE 09:3ß0 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Chef Friedrich Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger 10:00 DEU: Wissenschaftsakademien überreichen Stellungnahmen für den G7-Gipfel DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni) + Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 0930 - 1030: Pk des Maschinenbauverbands VDMA zur Vorstellung der Studie «Produktpiraterie 2022» + 0930 - 1030: Pk und Standrundgang Rexroth + 1000 - 1100: Pk Q.ant GmbH + 1000 - 1100: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz + 1010 - 1100: Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema industrielle Nachhaltigkeit + 1100 - 1200: Pk Schaeffler + 1400 - 1500: Pk Industriekonsortium OPC + 1400 - 1610: Gesprächsreihe zum Thema Leichtbau und Wasserstoff, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 1500 - 1600: Pk FieldComm + 1500 - 1600: Pk Beckhoff Automation + 1600 - 1700: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz -------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

