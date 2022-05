UKRAINE-FINANZEN:Yellen bittet US-Partner um mehr Finanzhilfen für Ukraine

Brüssel (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen hat den Westen aufgerufen, die finanziellen Hilfen für die Ukraine weiter aufzustocken.

Die bisherigen Unterstützungen reichten nicht aus, um den kurzfristigen Bedarf zu decken, sagte Yellen am Dienstag laut Redetext bei einem Besuch in Brüssel. "Der Finanzierungsbedarf der Ukraine ist erheblich."

Nach Angaben der ukrainischen Regierung als auch des Internationalen Währungsfonds (IWF) braucht der von Russland angegriffene Staat pro Monat rund fünf Milliarden Dollar an externen Mitteln. Yellen sagte, Soldaten und Rentner müssten bezahlt, außerdem die Wirtschaft aufrechterhalten werden, um zumindest die Grundbedürfnisse der Menschen abzudecken. Zu einem späteren Zeitpunkt werde das Land "massive Unterstützung" beim Wiederaufbau des Landes brauchen, vergleichbar mit dem Marshall-Plan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Europäische Union will Insidern zufolge am Mittwoch ein neues Kreditpaket für die Ukraine ankündigen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Die Details würden noch ausgearbeitet. Es solle aber in etwa der Finanzierungsbedarf für zwei Monate abgedeckt werden. Außerdem sollen Zusagen für den langfristigen Wiederaufbau gemacht werden. In den USA muss der Senat noch über ein 40 Milliarden Dollar schweres Finanzpaket befinden, mit dem die Ukraine militärische und humanitäre Hilfen bekommen soll.