DGAP-Adhoc: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022 und Einladung zur Generalversammlung (deutsch)

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022 und Einladung zur Generalversammlung

Den Aktionärinnen und Aktionären der HBM Healthcare Investments AG wurde heute die Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2022 zugestellt. Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben, durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung. Die detaillierte Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats kann auf der Webseite unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/generalversammlung abgerufen werden. Traktandenliste für die 21. ordentliche Generalversammlung vom 10. Juni 2022 1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/2022; Berichte der Revisionsstelle 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 3. Ergebnisverwendung - Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 327'937'326 4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat - Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats - Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses 5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wahl der Revisionsstelle 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung - Nennwertrückzahlung von CHF 9.70 pro Aktie an die Aktionäre 9. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms und einer Kapitalherabsetzung im Grundsatz 10. Diverses Zudem hat HBM Healthcare Investments heute den Geschäftsbericht 2021/2022 veröffentlicht, welcher unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte abgerufen werden kann.