Dow Inc.: Bullflag vor Auflösung!

Insgesamt läuft in der Dow-Aktie seit Mai letzten Jahres eine größere Bodenbildungsphase in Form eines Rounding-Bottoms ab. Die Vorgängerhochs um 71,38 US-Dollar konnten zwar im April dieses Jahres einem Test unterzogen werden, ein Ausbruch blieb der Aktie vorläufig aber verwehrt. Nichtsdestotrotz ist das Chartbild weiterhin als bullisch zu betrachten, weil sich seit dem letzten Monat eine eindeutig bullische Flagge in Form eines breiten Abwärtstrends abzeichnet und dadurch Long-Positionen schon bald wieder sehr attraktiv aussehen lässt.

161,8 Fibo im Fokus

Der Dow-Aktie werden weiterhin Anstiegschancen eingeräumt, sofern die Flagge seit Ende April erfolgreich zur Oberseite mit einem Kurssprung mindestens über 71,85 US-Dollar aufgelöst wird. Dann würden Ziele um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 83,31 US-Dollar aktiviert werden und würden sich für einen mittelfristigen Long-Einstieg bestens anbieten. Solange der seit Ende 2021 bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, bleibt auch das Chartbild als bullische zu bewerten. Erst unterhalb von 64,00 US-Dollar dürften empfindliche Abschläge auf 60,00 US-Dollar drohen. Ein derartiges Bild zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab.