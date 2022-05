M-RKTE-WALL-STREET:Firmenbilanzen geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt/New York (Reuters) - Starke Geschäftszahlen einiger Konzerne ermuntern Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt.

Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 1,3 Prozent höher auf 32.654 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,8 Prozent auf 11.984 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte zwei Prozent auf 4088 Punkte zu. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen habe die Verkäufer erschöpft, sagte Finanzmarkt-Expertin Mimi Duff von der Beratungsfirma GenTrust. "Daher ist bei jedem Anzeichen guter Nachrichten eine Erholung möglich."

Hierzu gehörte auch die Aussicht auf ein Ende der Lockdowns in China, die die Weltwirtschaft in den vergangenen Wochen ausgebremst hatte. Die Hoffnung auf eine anziehende Rohstoff-Nachfrage des Top-Abnehmers verteuerte das Industriemetall Kupfer um 1,4 Prozent auf 9367 Dollar je Tonne.

Darüber hinaus winkte eine Lockerung der strengen Auflagen für chinesische Technologiekonzerne. Dies verhalf den in den USA notierten Aktien der Online-Händler Alibaba und Pinduoduo zu Kursgewinnen von 6,4 beziehungsweise 6,1 Prozent.

HOME DEPOT UND UNITED AIRLINES SIND OPTIMISTISCHER

Ebenfalls gefragt waren die Titel von Home Depot mit einem Plus von 1,7 Prozent. Die Baumarktkette hob auf Basis eines Quartalsergebnisses über Markterwartungen ihre Gesamtjahresziele an. Viele hätten dagegen angesichts der zahlreichen Risiken wie steigenden Zinsen, Lieferengpässen und widrigem Frühlingswetter eine Enttäuschung befürchtet, schrieb Analyst Michael Baker vom Research-Haus D.A. Davidson. Die Prognose-Anhebung sei nicht nur überraschend sondern komme auch ungewöhnlich früh im Geschäftsjahr.

Auch United Airlines blickt optimistischer in die Zukunft. Die Fluggesellschaft stellt für das laufende Quartal einen Anstieg des Umsatzes pro verkauftem Sitzkilometer auf 23 bis 25 statt 17 Prozent in Aussicht. Es gebe immer noch einen aufgestauten Bedarf an Urlaubsreisen, kommentierte Analystin Helane Becker vom Vermögensverwalter Cowen. Außerdem liefen Geschäftsreisen wieder an. Die Aktien von United sowie der Rivalen Delta und American Airlines stiegen daraufhin um bis zu 7,9 Prozent.

INFLATION DÄMPFT KAUFLAUNE DER VERBRAUCHER

Ein Wermutstropfen sei allerdings der im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze, monierte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Die Zahlen sagen uns, dass die gestiegene Inflation Verbraucher abschreckt."

Dies sei auch der Grund hinter den gekippten Gesamtjahreszielen von Walmart, sagte Analystin Stephanie Wissink von der Investmentbank Jefferies. Wegen steigender Kosten warnte der Einzelhändler vor einem Gewinnrückgang um ein Prozent. Bislang hatte er ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Walmart-Titel brachen daraufhin um mehr als elf Prozent ein.