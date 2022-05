KORREKTUR/WMO: Vier Indikatoren für den Klimawandel auf Rekordniveau

(Die Erwärmung 2016 war rund 1,3 (nicht 1,2) Grad. Die WMO hat nach Angaben von Omar Baddour, Leiter der WMO-Abteilung Climate Monitoring, ältere Daten aktualisiert und ein sechstes Datenset in die Berechnungen einfließen lassen, die vorherigen Angaben aber bis heute nicht öffentlich korrigiert.)

GENF (dpa-AFX) - Vier wichtige Indikatoren für den Klimawandel haben nach dem neuen Klimazustandsbericht der Weltwetterorganisation (WMO) Rekordwerte erreicht. Das unterstreiche die verheerenden Folgen der menschlichen Aktivitäten für die Ökosysteme, die eigentlich das Überleben der Menschheit sichern sollen, berichtete die WMO am Mittwoch in Genf. Rekorde gab es demnach beim Anstieg des Meeresspiegels, dem Wärmeinhalt der Ozeane, der Versauerung der Meere und der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Dabei handelt es sich vor allem um Kohlendioxid (CO2).

Die WMO bestätigte ihre vorläufige Berechnung, dass die globale Durchschnittstemperatur 2021 etwa 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) lag und die vergangenen sieben Jahre die wärmsten waren seit Messbeginn. Das bislang heißeste Jahr war 2016, mit etwa 1,3 Grad über vorindustriellem Niveau./oe/DP/jha