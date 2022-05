Tagesausblick für 19.05.: DAX mit leichten Verlusten. Nel zieht Renewable Energies Index nach oben!

DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 gaben die gestrigen Gewinne heute wieder ab. Zwar wurde die Inflationsrate im Euroraum für April nach unten revidiert. Am Anleihenmarkt blieb die Nachricht jedoch ohne Wirkung. Vielmehr beschäftigte Fed-Chef Jerome Powell die Marktteilnehmer. Er erklärte, dass er die geldpolitischen Zügel solange anzieht, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Aussagen wie diese, drücken auf die Stimmung.

An den Anleihemärkten gab es heute keine nennenswerten Bewegungen. Die Renditen langfristiger Papiere stagnierten somit auf einem weiterhin hohen Niveau. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Rohstoffen. Gold und Silber pendelten jeweils in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Der Goldpreis konnte sich also oberhalb der Marke von 1.800 US-Dollar behaupten. Die Notierung für eine Feinunze Silber prallte derweil am Widerstand bei 22 US-Dollar ab. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil konnte die Widerstandsmarke bei 114,80 US nicht überwinden und drehte zunächst nach unten. Beim Euro/US-Dollar-Kurs ging den Bullen nach dem gestrigen Sprint die Puste aus. So verharrte der Wechselkurs knapp oberhalb der Marke von 1,05 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Börse-Chef Theodor Weimar rechnet damit, die ursprünglichen Prognosen für 2022 zu übertreffen. Dies erklärte er auf der heutigen Hauptversammlung. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. Die Deutsche Lufthansa pendelt seit Tagen zwischen EUR 6,50 und EUR 7. Großaktionär Kühne Aviation erklärte heute, dass eine Erhöhung der derzeitigen Beteiligung in den kommenden zwölf Monaten nicht auszuschließen ist. Der Wasserstoffspezialist Nel profitierte von positiven Analystenkommentaren und beflügelte zudem den UC ESG Global Renewable Energies Index. Meldungen zufolge gibt es bei Siemens Energy Überlegungen, die Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett zu übernehmen. Auf diese Weise könnten die Münchener die Restrukturierung von Siemens Gamesa schneller voranbringen. Der MDAX®-Wert legt heute leicht zu. Der Touristikkonzern TUI erlöst rund 425 Millionen Euro aus einer Barkapitalerhöhung. Die Mittel sollen zur Reduzierung der staatlichen Hilfen verwendet werden. Die Aktie brach heute kräftig ein.

Morgen werden unter anderem Clariantund Easyjet Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden Compugroup, Deutsche Bank, Encavis, LEG Immobilien, Pfeiffer Vacuum, SAF Holland und United Internet zur Hauptversammlung und Merceds-Benz lädt zum Strategietag.

Wichtige Termine Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, März

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. Mai

USA – Industrieindex Philly Fed, Mai

USA – Frühindikatoren, April

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.200/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.600/13.830 Punkte Es war fast zu erwarten, dass der DAX® die Widerstandsmarke bei 14.100 Punkten nicht im ersten Anlauf signifikant nach oben durchbricht. Nach einem freundlichen Handelsstart drückten die Bären den Index unter die kritische Marke. Die Bullen lassen dennoch nicht locker. Rücksetzer bis 13.830 Punkten dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Bei Notierungen über 14.200 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.500 Punkte. Zwischen 13.600 und 13.830 Punkten findet der Index aktuell eine breite Unterstützungszone. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 12.01,2021 – 18.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.05.2014– 18.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

