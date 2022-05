DEUTSCHLAND-MIETEN-GEYWITH:Bauministerin Geywitz will Indexmietverträge auf den Prüfstand stellen

Berlin (Reuters) - Bundesbauministerin Klara Geywitz will angesichts der hohen Inflation Indexmietverträge auf den Prüfstand stellen.

"Ich bin kein Fan von Indexmieten", sagte Geywitz den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" laut Vorabbericht. Auf Rendite orientierte Fonds interessiere es überhaupt nicht, ob Mieter durch steigende Kosten in Not geraten, führte die SPD-Politikern aus. "In unseren Überlegungen zu Maßnahmen und Instrumenten, die den Mietanstieg dämpfen beziehungsweise verhindern, werden wir deshalb weiterhin prüfen, wie Index- und auch Staffelmieten ihrem eigentlichen Zweck gerecht werden können, ohne Mieter unfair zu belasten", kündigte Geywitz an.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) forderte eine Deckelung der Mietpreiserhöhungen bei Indexmietverträgen. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, warnte davor, dass Mieterinnen und Mieter von heftigen Mietsteigerungen getroffen würden. Scharfe Kritik an der Position des Deutschen Mieterbundes kommt vom Eigentümerverband Haus und Grund. "Mit seiner Forderung nach einer Kappungsgrenze bei Indexmieten bedient der Mieterbund wieder einmal das populistische Klischee des reichen Vermieters und des bedürftigen Mieters. Leider zeigt der Mieterbund damit auch, dass er von der Bewirtschaftung von Immobilien keine Ahnung hat", sagte Haus und Grund-Präsident Kai Warnecke den Funke-Zeitungen.