DEUTASCHLAND-DEUTSCHE-BANK:Deutsche-Bank-Chef Sewing - Übernahmen nur bei strategischem Mehrwert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank ist nach den Worten von Vorstandschef Christian Sewing grundsätzlich offen für Übernahmen und Fusionen.

"Allerdings kommen Übernahmen und Zusammenschlüsse für uns nur in Betracht, wenn diese komplementär zu unseren Stärken sind und wir dadurch einen strategischen Mehrwert schaffen können", sagte Sewing auf der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag. Künftig könnten auch grenzüberschreitende Zusammenschlüsse in den Fokus rücken. Dabei spielten allerdings die regulatorischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle.

Charts zu den Werten im Artikel Deutsche Bank

"Das Hauptaugenmerk der Deutschen Bank liegt jetzt auf der Umsetzung der kommunizierten Strategie, mit der wir auf den Stärken der Bank aufsetzen und eine Phase nachhaltigen Wachstums anstreben," sagte Sewing. Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit mehrfach betont, dass Zusammenschlüsse mit Wettbewerbern nur dann in Betracht kämen, wenn dadurch strategischer Mehrwert für das Institut geschaffen werden könne. Eine Transaktion müsse aus finanzieller Sicht zudem attraktiv für die Aktionäre sein.