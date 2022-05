DGAP-News: GECCI Investment KG: GECCI Gruppe - Guter Start in das Jahr 2022 schließt an positive Entwicklung 2021 an

DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Sonstiges

GECCI Investment KG: GECCI Gruppe - Guter Start in das Jahr 2022 schließt an positive Entwicklung 2021 an



19.05.2022 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GECCI Gruppe: Guter Start in das Jahr 2022 schließt an positive Entwicklung 2021 an

- Keine Störungen durch Lieferketten und Materialpreisentwicklung

- Sämtliche 13 derzeit in der Vermarktung befindliche Immobilien bereits reserviert oder Erwerb über Mietübereignung notariell beurkundet

Holle, 19. Mai 2022 – Die GECCI Gruppe ist positiv ins Jahr 2022 gestartet und konnte die gute Entwicklung aus 2021 fortsetzen. Die Immobilienprojekte an den beiden Standorten im niedersächsischen Bockenem und im nordrhein-westfälischen Linnich schreiten planmäßig voran.

In Bockenem, wo im ersten Schritt neun Neubau-Einfamilienwohnhäuser und ab dem ersten Quartal 2023 eine Erweiterung um weitere 15 auf 24 geplant sind, wurden nunmehr bei zwei Häusern die in hochwertiger Massivbauweise umgesetzten Rohbauarbeiten abgeschlossen. Der Innenausbau des ersten Hauses befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und wurde beim zweiten Haus bereits begonnen. Am zweiten Standort im nordrhein-westfälischen Linnich gehen die Innenausbau- und Modernisierungsarbeiten an den 4 bereits erworbenen Reihenhäusern ebenfalls planmäßig voran. Sämtliche derzeit 13 aktiv vermarkteten Objekte wurden im Rahmen des patentierten Mietübereignungsmodells GECCI Rent And Buy® reserviert oder der Erwerb wurde bereits notariell beurkundet. Im August/September 2022 werden dann 6 Häuser fertig gestellt sein.

Gerald Evans, persönlich haftender Gesellschafter und Gründer der GECCI Gruppe: „Wir befinden uns mit sämtlichen Projekten innerhalb unserer Planungen. Das gilt sowohl für die Zeitpläne als auch vor allem für die Kostenbudgets. Durch eine vorausschauende Beschaffung entlang unserer langjährig aufgebauten Lieferantenbeziehungen konnten wir unsere Kostenbudgets für die ersten zwei Neubauten sogar unterbieten – und dabei zu 100 % an unserer hochwertigen Massivbauweise festhalten. Und noch viel wichtiger: Wir haben uns auch für die weiteren Neubauprojekte bereits die ganz überwiegenden Mengen an Materialien gesichert. Wir sehen derzeit keine Störungen der Lieferketten, Materialengpässe oder unerwartete Kostensteigerungen. Über unser Modell GECCI Rent And Buy®, unsere hochwertige Massivbauweise und nicht zuletzt dank unserer Bank-Partner sowie unserer Anleihe-Investoren werden wir weiteren Familien die Erfüllung des Traums vom Eigenheim zu bezahlbaren Konditionen ermöglichen.“

Über die GECCI Gruppe

Die GECCI Gruppe verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei der Realisierung unterschiedlichster Bauprojekte. Seit dem Jahr 2020 realisiert und saniert sie Ein- und Mehrfamilienhäuser und bietet einen einzigartigen Weg ins Eigenheim an. Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: Erschließung der Grundstücke, schlüsselfertige Entwicklung moderner Objekte in hochwertiger Massivbauqualität und mit einer innovativen Finanzierungsalternative. Alleinstellungsmerkmal ist der Erwerb über die Mietübereignung und damit ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. GECCI finanziert sich über langfristige Bank- und Förderbanken-Darlehen sowie zwei Immobilienanleihen (ISIN: DE000A3E46C5, ISIN: DE000A289QS7). Die Wertpapiere mit einem Festzins von 5,75 % p.a. und 6,00 % p.a. können u. a. an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

Kontakt

GECCI Investment KG // Marktstr. 23 // 31188 Holle // gecci-investment.de // anleihe@gecci-investment.de

Better Orange IR & HV AG // Frank Ostermair/Linh Chung // frank.ostermair@better-orange.de