DGAP-News: Premiere des Rejuvenation Startup Summit am 14. und 15. Oktober 2022 in Berlin (deutsch)

Premiere des Rejuvenation Startup Summit am 14. und 15. Oktober 2022 in Berlin

^ DGAP-News: Forever Healthy Foundation gGmbH / Schlagwort(e): Konferenz Premiere des Rejuvenation Startup Summit am 14. und 15. Oktober 2022 in Berlin 19.05.2022 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESS RELEASE Premiere des Rejuvenation Startup Summit am 14. und 15. Oktober 2022 in Berlin Berlin - 19. Mai, 2022 - Die Forever Healthy Foundation freut sich, den weltweit ersten Rejuvenation Startup Summit anzukündigen, der vom 14. bis 15. Oktober 2022 in Berlin stattfinden wird. Der Rejuvenation Startup Summit ist ein dynamisches Networking-Event für Rejuvenation-Startups, Longevity Investoren und translationale Forscher mit dem Ziel, die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie zu beschleunigen. Startups haben die Möglichkeit, mit Longevity Investoren in Verbindung zu kommen, ihren Ansatz zu präsentieren und deren Interesse an ihrer Arbeit zu wecken. Investoren können die vielversprechendsten Rejuvenation-Startups aus der ganzen Welt kennenlernen und direkt mit ihnen in Kontakt treten. Forscher, die sich für Startups interessieren, können lernen, wie man erfolgreich ein Rejuvenation-Startup gründet oder sich einem anschließt. Der Summit bringt all diejenigen zusammen, die direkt an Therapien arbeiten, um die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich zu verlängern. Neben einer Reihe von spannenden Vorträgen, Präsentationen und Diskussionsrunden bietet der Summit auch ein ganztägiges Startup-Forum zum unkomplizierten Networking. Der Summit beginnt am Freitag Mittag und endet am Samstag Abend mit einer großen Party. Er bietet reichlich Gelegenheit, mit den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich in Kontakt zu treten, zu lernen und sich zu vernetzen. Der Rejuvenation Startup Summit steht nicht nur Startups, Investoren und direkt involvierten Wissenschaftlern offen - alle interessierten Mitglieder der Longevity Bewegung, Wissenschaftler aus verwandten Bereichen, angehende Studenten und die allgemeinen Medien sind ebenfalls willkommen. Weitere Informationen unter: https://forever-healthy.org/summit Über Forever Healthy Forever Healthy ist Michael Greves humanitäre Initiative mit dem Ziel es Menschen zu ermöglichen ihre gesunde Lebensspanne ganz wesentlich zu verlängern. Zu den Projekten von Forever Healthy gehören die Evaluierung neuer Rejuvenation Therapien, die evidenzbasierte Aufbereitung des weltweiten medizinischen Spitzenwissens, die Finanzierung von anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns sowie die Ausrichtung der jährlichen Undoing Aging Conference und des Rejuvenation Startup Summits. Greves Risikokapitalfirma Kizoo, die erfolgversprechende Rejuvenation-Biotech-Startups finanziert, ist ebenfalls Teil der Initiative. Bislang hat Kizoo vierzehn Start-ups finanziert, die Forschung zu den Ursachen des Alterns in Therapien für die Anwendung beim Menschen umsetzen. Weitere Informationen unter: https://www.forever-healthy.org Medienkontakt für Forever Healthy Frank Schueler, Chief Operating Officer fs@forever-healthy.org