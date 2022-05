Ist Netflix ein Kauf?

Die letzten sechs Monate waren für Netflix (WKN: 552484) alles andere als angenehm. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit seinem Allzeithoch von 691,69 US-Dollar pro Aktie am 17. November 2021 um erstaunliche 70 % eingebrochen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Unternehmen in seinem letzten Quartal einen unerwarteten Rückgang der Abonnentenzahlen bekannt gab. Also: Kaufgelegenheit oder Risiko? Tauchen wir doch mal ein.

Warum sich Netflix im freien Fall befindet

Die Netflix-Aktien sind vor allem aus zwei Gründen abgestürzt:

Wachstumsaktien haben generell an Beliebtheit eingebüßt.

Das Abonnentenwachstum von Netflix scheint seinen Höhepunkt hinter sich zu haben.

Die erste Sorge geht weit über Netflix hinaus. Angesichts der hohen Inflation und der strafferen Zinspolitik der US-Notenbank sind die Anleger von Wachstumswerten mit hohen Bewertungen enttäuscht.

Das zweite Problem ist jedoch unternehmensspezifisch – und nicht leicht zu lösen. Der Markt für Video-Streaming auf Abruf ist inzwischen äußerst wettbewerbsintensiv. Die Zahl der Streaming-Dienste scheint schier endlos zu sein und einige der größten Unternehmen kämpfen um ihren Anteil an den monatlichen Abonnementgebühren. Walt Disney, Apple, Amazon, Paramount, Comcast und Warner Bros. Discovery haben sich eingemischt und Netflix neuen Gegenwind beschert. Infolgedessen hat Netflix zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt Abonnenten verloren, was darauf hindeutet, dass die Abonnentenbasis eventuell ihren Höhepunkt erreicht hat.

Ist dies eine Kaufgelegenheit?

Etwas untergegangen im Chaos des Netflix-Rutsches nach der Veröffentlichung der Ergebnisse war die Nachricht, dass das Unternehmen ein werbefinanziertes Modell in Betracht zieht. Mit dieser Ankündigung weicht das Unternehmen von seiner seit Langem vertretenen Auffassung ab, dass seine Inhalte werbefrei sein sollten.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, im zweiten Quartal 2 Millionen Abonnenten zu verlieren, was das Argument untermauert, dass Netflix keine Preismacht hat. Die Geschäftsleitung kündigte an, dass sie versuchen wird, etwa 100 Millionen Konten, die gemeinsame Passwörter verwenden, zu Geld zu machen. Dies wirft jedoch die Frage auf, warum sich das Management nicht bereits mit diesem Trittbrettfahrerproblem befasst hat. Darüber hinaus scheint die Einschränkung der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern ein taktischer Plan zu sein, der nicht auf die strategische Frage eingeht: Kann Netflix mit seinen neuen Konkurrenten und deren großen Bibliotheken konkurrieren?

Für mich zeigt die obige Grafik das größte Problem für Netflix: Die Produktion neuer Filme und Fernsehsendungen kostet Geld – sehr viel Geld. Disney hat Netflix im Jahr 2021 (dem letzten Jahr, für das Daten zu den Ausgaben für Inhalte für beide Unternehmen verfügbar sind) bereits um 47 % übertroffen. Außerdem besitzt Disney bereits einen jahrzehntelangen Bestand an Klassikern, darunter Star Wars, Marvel und Pixar.

Ich bin skeptisch, dass Netflix das Zeug dazu hat, mit den Haien zu konkurrieren, die jetzt ihre Kreise ziehen. Ich würde Netflix meiden, bis das Unternehmen beweisen kann, dass es seine Preissetzungsmacht und seine Abonnenten zurückgewinnen kann.

Der Artikel Ist Netflix ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Jake Lerch besitzt Aktien von Amazon and Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Netflix und Walt Disney und empfiehlt Comcast und Warner Bros. Discovery, Inc. Dieser Artikel erschien am 27.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022