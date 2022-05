RHEINMETALL - Konsolidierung zieht sich hin

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 191,750 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach der Verkündung der Bildung eines 100 Mrd. EUR Sondervermögens für die Bundeswehr sprang der Aktienkurs von Rheinmetall mit einem Aufwärtsgap zwischen 107,35 EUR und 129,20 EUR am 28. Februar 2022 über das alte Allzeithoch bei 119,35 EUR aus dem April 2018.

Mit diesem Ausbruch kam es zu einem starken Kaufsignal, das auf ein längerfristiges Ziel bei rund 300 EUR hindeutet. In den letzten Wochen zeigte das Signal Wirkung. Der Wert markierte am 22. April 2022 sein aktuelles Allzeithoch bei 225,00 EUR. Seitdem befindet er sich in einer Konsolidierung, innerhalb der er sich zuletzt wieder etwas erholt hat, ohne aber wirklich Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Die Aktie hängt heute den vierten Tag am kurzfristigen log. 38,2 % Retracement bei 192,80 EUR fest.

Wo bieten sich neue Käufe an?

Das längerfristige Chartbild der Rheinmetall-Aktie ist trotz der letzten Verluste weiterhin bullisch. Es gibt bisher keine Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Ziel bei 300 EUR in Gefahr ist. Allerdings deutete sich Mitte April noch an, dass die Aktie recht zügig in Richtung dieses Ziels ansteigen könnte. Das wird nun kaum mehr zu erreichen sein.

Im kurzfristigen Rahmen könnte es noch zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 162,95 EUR oder sogar 148,56 EUR kommen. Der Startpunkt einer solchen Verkaufswelle könnte bei 192,80 EUR oder auch erst bei 204,51 EUR liegen.

Sollte die Rheinmetall-Aktie aber stabil unter 148,86 EUR abfallen, dann kämme das alte Allzeithoch bei 119,35 EUR in Sichtweite.

Fazit: Mittel-längerfristig orientierte können sich auf die Suche nach möglichen Einstiegspunkten im Hinblick auf eine Rally in Richtung 300 EUR begeben. Mögliche Einstiegspunkte liegen nach aktuellem Stand bei 162,95 EUR und 148,86 EUR.

