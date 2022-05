Salesforce Short: 80-Prozent-Chance!

Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Durch die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten für Verwaltung oder Einrichtung des Systems beschäftigt werden. Doch auch Hauptkonkurrent SAP steigt massiv in das Cloud-basierte Geschäft ein und wird Salesforce zunehmend Konkurrenz machen. Die Wachstumsraten in den Quartalsberichten von Salesforce können sich sehen lassen, doch das eingepreiste Gewinnwachstum in Höhe von 325 Prozent bis ins Jahr 2023/24 muss erst noch erwirtschaftet werden um das KGV 2021/22 von aktuell 326 bis ins Finanzjahr 2023/24 auf immer noch stolze 77 zu drücken. Der nächste Wegweiser wird am 31. Mai 2022 sichtbar, wo Salesforce die Zahlen zum 1. Quartal 2022/23 präsentiert.

Der Salesforce-Kurs verließ am 24. November 2021 den Aufwärtstrend und bildete unmittelbar nach einer kurzen Seitwärtsphase einen Abwärtstrend aus, der bis dato sein partielles Tief am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar markierte. In der Spitze ist dies ein Kursverlust von rund 50 Prozent und ergibt ein Kursniveau wie im April 2020. Trotz Kriegsbeginn in der Ukraine stieg der Kurs bis 2. März auf 217,31 US-Dollar an. Am 16. März wurde der Abwärtstrend kurz verlassen und eine Bodenbildung eingeleitet, die kurz darauf wieder in den nach unten gerichteten Trendkanal übergegangen ist. Eine Schlussfolgerung kann aus diesem Bild jedoch gezogen werden: Die Aktionäre sind nicht mehr in dem Ausmaß bereit, ein sehr hohes KGV zu akzeptieren. Ob Salesforce mittel bis langfristig Potenzial hat, wird die Zukunft zeigen. Trotz der Halbierung des Aktienkurses scheint der Abwärtstrend weiter intakt, nachdem die Marktteilnehmer die Wachstumsaussichten generell in Frage stellen.