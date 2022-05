Scholz: Schweden und Finnland in der Nato herzlich willkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den von Finnland und Schweden geplanten Beitritt zur Nato begrüßt. "Ich sage ohne jedes Zögern: Liebe Freundinnen und Freunde in Schweden und Finnland, Ihr seid uns herzlich willkommen! Mit Euch an unserer Seite wird die Nato, wird Europa stärker und sicherer", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Russlands Angriff auf die Ukraine habe auch viele andere Länder Europas dazu gebracht, neu über ihre Sicherheit nachzudenken. Viele investierten seither deutlich mehr in ihre Verteidigung./sk/DP/jha