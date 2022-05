Scholz: 'Wir lassen niemanden allein'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zugesichert, dass die Bundesregierung allen Bürgerinnen und Bürgern angesichts der derzeitigen Preisanstiege zur Seite stehen will. "Wir lassen niemanden allein", sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Gewährleistet werden müsse die Sicherheit und Unabhängigkeit der Energieversorgung, Energie müsse aber auch bezahlbar bleiben. National und europäisch dürfe der von Russland verschuldete Preisanstieg niemanden überfordern. Das gelte ganz besonders für die Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen. Scholz verwies auf die Entlastungspakete der Koalition./bw/bk/mfi/sk/DP/jha