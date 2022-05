Tagesausblick für 20.05.: DAX gibt nach. Biotechaktien im Fokus!

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten europäische Akienindizes wie DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zum Auftakt deutlich nach unten. Vor allem die Angst vor einem strafferen Zinskurs seitens des Notenbanken, belastet derzeit die Märkte. Am Nachmittag erholten sich die Indizes zwar von ihrem jeweiligen Tagestief. Die vorsichtig optimistische Stimmung von der ersten Hälfte der Handelswoche hat allerdings einen empfindlichen Dämpfer bekommen.

Vom Druck auf die Aktienmärkte profitierten heute vor allem die Anleihen. Unterstützung bekamen Rentenpapiere zudem von neuen Wirtschaftsdaten. So legte die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überrachend zu und der Philly-Fed, der die Stimmung in der Industrie in Philadelphia misst, gab nach. So deuten die Renditen europäischer und US-Amerikanischer Staatsanleihen inzwischen sogar eine Konsolidierung an. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung zählten heute Edelmetalle. Der Goldpreis verbesserte sich im Tagesverlauf um über ein Prozent auf 1.840 US-Dollar und der Silberpreis sogar um mehr als zwei Prozent auf 21,90 US-Dollar pro Feinunze. Der rückläufige Zinsspread stützte heute den Euro/UDS-Dollar-Kurs. Dabei steuerte der Wechselkurs die Marke von 1,06 US-Dollar an.

Unternehmen im Fokus

Der Life-Science-Konzern Bayer hat in China die Zulassung für Vericiguat, einem Mittel gegen Herzinsuffizienz erhalten. Anleger zögerten angesichts des schwachen Gesamtmarkts dennoch. Die Aktie der Commerzbank profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Biotech-Konzern Evotec meldete heute eine Kooperation mit Almirall. Gemeinsam mit den Spaniern sollen neue Therapeutika gegen schwere Hautkrankheiten entwickelt werden. „Mit der weiteren Ausgestaltung und Aufwertung der Luxusstrategie will Mercedes-Benz nun die strukturelle Profitabilität nochmals steigern“, kündigte der Konzern anlässlich seines heute präsentierten Strategie Updates an. Bis 2025 will der Autobauer eine zweistellige Marge einfahren. Dennoch legte die Aktie heute den Rückwärtsgang ein. RWE hat bei EUJR 41,90 eine wichtige Widerstandsmarke überwunden und notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit Mai 2011! Die Europäische Arneimittelagentur (EMA) hat den Zulassungsantrag für den Impfstoffkandidaten von Valneva angenommen. Die Aktie reagierte mit einem zweistelligen Kursplus und zog den European Biotech Index mit nach oben.

Morgen werden unter anderem Richemont Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden Stratec und Wacker Chemie zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Deutschland – Erzeugerpreise, April

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Mai, vorl.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.200/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.600/13.830 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten und fing sich erst bei rund 13.700 Punkten. Am Nachmittag machten die Bullen wieder etwas Druck und schoben den Index auf rund 13.850 Punkte. Die Lage bleibt damit weiterhin labil. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 14.100 und 14.200 Punkten eine starke Widerstandszone. Ein erneutes Abrutschen auf 13.700 Punkte könnte eine Verkaufswelle bis 13.380 Punkte auslösen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 14.01,2021 – 19.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.05.2014– 19.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de