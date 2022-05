TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.05 h Pressecall) 09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk, Mannheim 10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire" 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online) 19:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Vallourec, Q1-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/22 08:00 DEU: Destatis: Elektroautos in Deutschland: Produktion, Außenhandel, Fahrzeugbestand, Jahr 2021 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/22 16:00 USA: Frühindikator 04/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Gipfel; darüber hinaus Abstimmungen über zahlreiche Gesetze, u.a.: Corona-Entlastungspaket, Aussetzung von Hartz-IV-Sanktionen, Pflegebonus, Durchsetzung von Russland-Sanktionen, 9-Euro-Ticket, Spritsteuer-Senkung, beschleunigter Bau von Flüssiggas-Terminals 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Ort der Sozialversicherungspflicht bei Flugpersonal 11:00 DEU: Institut der deutschen Wirtschaft: 29. Finanzmarkt-Round-Table: Pandemie, Krieg, Energiekrise und Stagflation - die EZB unter Zugzwang (Online-Veranstaltung) 12:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (hybrid) Unter dem Motto "Digital. Grün. Für Sie» werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Schlüsselthemen der Branche im Fokus stehen. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GRÜNE), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 13:00 DEU: Präsentation des Tiny House von Continental. Die Continental AG hat mit dem ContiHome ein ganzes Haus ausschließlich mit den eigenen Materialien ausgestattet - innen wie außen. + 17.00 zweite Präsentation DEU: Fortsetzung Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs unter der deutschen G7-Präsidentschaft, Bonn/Königswinter DEU: Treffen der G7 Gesundheitsministerinnen und -minister + 13.30 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 14.30 Pk Schulze zu Ergebnissen des Treffens der G7 Entwicklungsminister

