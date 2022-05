DAX: Bullen nicht ganz machtlos!

Der Deutsche Aktienindex DAX verlor am Donnerstag zeitweise 2,34 Prozent an Wert bzw. 13.683 Punkte, mit Beginn der US-Börsen stabilisierte sich das Barometer und konnte am Ende des Xetra-Handels sogar eine bullische Hammerkerze im Chart ausbilden. Für Freitag könnte dies nun eine Aufholjagd mit entsprechenden Tendenzen zum Kurslückenschluss bedeuten.

Zwar wird dem Index kurzzeitig ein Anstieg an 13.999 Punkte und damit die Chance auf einen Gap-Close eingeräumt, die Hürden bestehend aus dem diesjährigen Abwärtstrend und dem darunter liegenden 50-Tage-Durchschnitt bleiben aber.

Für einen Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend müsste das Barometer mindestens über 14.200 Punkte zulegen. Aber selbst dann scheint ein nachhaltiges Kaufsignal noch nicht sicher, sondern wäre lediglich auf die Verluste der letzten Wochen innerhalb eines Pullbacks zu interpretieren.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu den Verbraucherpreisen per April (Kernrate) vorgestellt, um 8:00 Uhr stehen Deutschlands Erzeugerpreise per April auf der Agenda. Am späten Nachmittag meldet sich die EZB mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen per Mai zu Wort.