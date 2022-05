DGAP-News: Amprion GmbH: Amprion erzielt Top-Ergebnis bei erstem ESG Risk-Rating

DGAP-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Rating/Sonstiges

Amprion GmbH: Amprion erzielt Top-Ergebnis bei erstem ESG Risk-Rating



20.05.2022 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dortmund, Freitag, 20. Mai 2022 Amprion erzielt Top-Ergebnis bei erstem ESG Risk-Rating - ESG Risk-Rating von Sustainalytics bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie von Amprion - Platz 4 von weltweit 300 in der Kategorie „Stromversorgungsunternehmen“ - Einstufung als „Low Risk“ Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat von der renommierten Ratingagentur Sustainalytics erstmals ein sogenanntes ESG Risk-Rating erhalten – und dies gleich mit einer Top-Bewertung. „ESG“ steht für „Environment“ („Umwelt“), „Social“ („Soziales“) und „Governance“ („Unternehmensführung“). Sustainalytics bewertet Unternehmen nach den Risiken in diesen Bereichen auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, wobei eine niedrige Punktzahl ein besseres Ergebnis bedeutet. Mit einer Punktzahl von 12,8 gilt Amprion als „Low Risk“ und erreicht innerhalb der Kategorie „Stromversorgungsunternehmen“ („electric utilities“) Platz vier von derzeit weltweit 300 bewerteten Unternehmen. Besonders die Bereiche „Landnutzung und Biodiversität“, „Produktgovernance“ sowie „gesellschaftliche Beziehungen“ wurden als sehr risikoarm eingestuft. Amprion verfügt laut dem Ratingbericht über ein umfangreiches Programm zur Einbindung von Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen. Auch die Programme zum Management von Umwelt- und Arbeitssicherheit sowie zum Integritätsmanagement und zur Cybersicherheit wurden als stark bewertet. „Das ESG Risk-Rating bestätigt unsere umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und unseren Beitrag für ein klimaneutrales Energiesystem“, sagt Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion. „Das Ergebnis bestärkt uns darin, die ESG-Faktoren künftig noch stärker in unsere Finanzierung einzubinden.“ Amprion arbeitet derzeit an einem Green Finance Framework, also einem Regelwerk für Finanzinstrumente, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. „Unser Ziel ist, in absehbarer Zeit Green Bonds zu begeben“, so Rüth. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Amprion finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link. Unter folgendem Link können Sie sich in unseren Investor Relations E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net Amprion verbindet



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.200 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

20.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de