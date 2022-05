Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum geplanten Tankrabatt

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum geplanten Tankrabatt:

"Die Verbraucher angesichts der hohen Inflation zu unterstützen ist aller Ehren wert. Allerdings sollte dies nicht mit der Gießkanne geschehen, sondern zielgerichtet. Vom Tankrabatt profitiert am stärksten, wer viel und schwere Wagen fährt, aber es vielleicht gar nicht nötig hat. Besser wäre ein zu versteuerndes zusätzliches Mobilitätsgeld gewesen, ähnlich der Energiepreispauschale. Davon hätten kleine und mittlere Einkommen besonders profitiert. Abzuwarten bleibt überdies, ob die Mineralölkonzerne die Absenkung der Energiesteuer auch tatsächlich in vollem Umfang an die Verbraucher weitergeben. Zweifel sind angebracht. Ebenso wie Spekulationsgewinne werden sie auch Mitnahmemöglichkeiten zu schätzen wissen."/yyzz/DP/he