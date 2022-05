Wochenausblick: DAX setzt Abwärtstrend fort. Biotech- und China-Aktien gefragt!

Die zweite in Folge sorgte ein Schlusssprint am Freitag für einen versöhnlichen Abschluss einer wechselhaften Handelswoche. Für einen Wochengewinn reichte es jedoch weder für den DAX® noch für den CAC®40 oder EuroStoxx®50. Inflations-, Rezessions- und Zinsängste verunsicherten die Investoren im Wochenverlauf. In der kommenden Woche werden im Rahmen des World Economic Forums in Davos zahlreiche Politiker und Notenbänker Reden halten, welche die Märkte bewegen könnten. Zudem warten einige wichtige Wirtschaftsdaten und Stimmungsindikatoren auf die Investoren.

Die Anleihen präsentierten sich in der abgelaufenen Woche sehr schwankungsfreudig. Die Tendenz der Renditen ist zum Wochenschluss zwar abwärtsgerichtet. Signale für eine nachhaltige Entspannung gibt es hingegen noch nicht. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei 0,96 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 2,84 Prozent. Die beiden Edelmetalle Gold und Silber konnten sich in der zweiten Wochenhälfte von ihren jüngsten Tiefs lösen. Allerdings fehlt den Bullen aktuell die Kraft, die Notierungen weiter nach oben zu treiben. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil setzte den Seitwärtstrend in der zurückliegenden Wochen fort.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche waren erneut Stockpicker unterwegs. Hoch im Kurs waren unter anderem Internetunternehmen wie Delivery Hero und Zalando sowie Pharmaaktien wie Bayer und Merck. Mit einem Wochenplus von knapp neun Prozent setzte sich RWE jedoch an die DAX®-Spitze. Schlusslicht war die Aktie von HelloFresh, die über neun Prozent gegenüber der Vorwoche abgeben musste. In der zweiten Reihe präsentierten sich unter anderem die Aktien von Auto1 Group, Commerzbank und Wacker Chemie überdurchschnittlich gut. In den USA standen vor allem chinesische Aktien wie Baidu, JD.com und Netease auf dem Einkaufszettel der Investoren. Sie profitierten unter anderem von der Zinssenkung in China.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der European Biotech Index und der Deutsche Aufsteiger Index.

Kommende Woche werden unter anderem About You, Alibaba, Aroundtown, Baidu, Netease, Nvidia, Tele Columbus und Zoom Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden unter anderem AirFrance KLM, Aixtron, Amazon, Credit Agricole, EssilorLuxottica, Fraport, Hugo Boss, Knorr Bremse, Lanxess, Merck, Meta Plattforms, Renault, Safran, Sixt, Totalenergies und Twitter zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine DAVOS – World Economic Forum (bis 26.5.) MONTAG, 23. MAI Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Mai DIENSTAG, 24. MAI Schweiz – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde, Weltwirtschaftsforum-Präsidenten Brende

Deutschland – S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai (vorläufig)

Deutschland – DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2022

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Mai (vorläufig)

Frankreich – Geschäftsklima, Mai

USA – Eigenheimabsatz, April MITTWOCH, 25. MAI Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Juni

Deutschland – BIP Q1, detailliertes Ergebnis

Deutschland – Bruttoinlandsprodukt, Q1 2022

Deutschland – Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), März 2022

Europa – Rede von EZB-Direktor Panetta zur Normalisierung der Geldpolitik

Europa – EZB veröffentlicht Financial Stability Review

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Mai

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, April

USA – Fed veröffentlicht Protokoll der Zinssitzung vom 4/5. Mai DONNERSTAG, 26. MAI USA – BIP, Q1, zweite Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. Mai FREITAG, 27. MAI Europa – EZB veröffentlicht Geldmenge M3 für die Euro-Zone für April

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, April

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai endgültig

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.200/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.600/13.850 Punkte Der DAX® setzte zum Wochenschluss den am Donnerstag Nachmittag gestarteten Aufwärtstrend zunächst fort und verbesserte sich bis auf 14.160 Punkte. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings und der Index sank zurück unter die Abwärtstrendlinie. Aus technischer Sicht bleibt das Bild damit kaum verändert. Auf der Oberseite findet der Index bei 14.200 Punkten eine starke Widerstandsmarke. Chance auf eine nachhaltige Erholung zeigen sich frühestens oberhalb dieser Marke. Unterstützung findet der DAX® bei 13.850 Punkten. Sinkt der Index unter dieses Level droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13.380 Punkte. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.01,2021 – 20.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.05.2014– 20.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR510Y 3,34* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX® HR4X26 2,77* 13.750 14.250 14.06.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.05.2022; 17:20 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 3,74* 14.800 14.300 14.06.2022 DAX® HR4X30 1,98* 14.100 13.600 14.06.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.05.2022 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

