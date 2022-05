Zeitenwende: 3 Aktien-Megatrends, die jetzt in den Startlöchern stehen

The Motley Fool · 20.05.2022, 08:56 Uhr

Die Zeitenwende ist da. Nicht nur für die geopolitische Ordnung, sondern auch an den Finanzmärkten.

Das ist kein Grund, um nostalgisch in die Vergangenheit zu blicken. Früher war eben nicht alles besser.

Intelligente Investoren schauen immer in die Zukunft. Und kaufen jetzt die Megatrends, die sich erst in ein paar Monaten oder Jahren vor den Augen aller entfalten werden.

Momentan sehe ich vor allem drei starke Megatrends in den Startlöchern. Wer sich frühzeitig in die Zeitenwende einkauft, könnte auf einer zehnjährigen Megatrend-Welle mitreiten.

Zeitenwende beim Euro

Alte Gewohnheiten sind schwer anzulegen. Das gilt auch für den Megatrend schwacher Euro.

Seit rund 14 Jahren fällt der Euro im Vergleich zum US-Dollar wie ein Stein (Stand: 19.05.2022). Als Investor aus der Eurozone hat man sich daran gewöhnt.

ETFs und Aktien? Na klar! Aber bitte irgendwie mit dem US-Dollar verbandelt. Denn der kann ja nur steigen.

Doch der Megatrend starker Euro macht sich im Hintergrund schon mal warm. Dank apokalyptischer Inflationsraten bringen immer mehr EZB-Ratsmitglieder einen höheren Leitzins ins Gespräch.

Zeitenwende bei Tech-Aktien

Big-Tech galt lange Zeit als unzerstörbar. Ja sogar als Zugpferd des US-Aktienmarkts.

Jeder kennt die FANG-Aktien. Und jeder hat mitbekommen, wie jene unzerstörbaren Zugpferde in den letzten Monaten Kursverluste von 50 % oder mehr verkraften mussten.

Die Erzählung über den US-Tech-Sektor hat sich um 180 Grad gedreht. Früher maximal sichere Wette, heute maximales Risiko. Eine echte Zeitenwende eben.

Die schlechte Stimmung ist in meinen Augen der perfekte Nährboden für einen neuen alten Megatrend. Und zwar für die Neuauflage des Megatrends marktschlagende Tech-Aktien.

Zeitenwende am Aktienmarkt

Und wer ist schuld an kollabierenden Tech-Aktien: Natürlich die US-Notenbank, die den hohen Inflationsraten mit Zinserhöhungen beizukommen versucht.

Doch gerade bei den Grundnahrungsmitteln könnte derzeit vor allem die Angst vor Knappheiten die hohen Preise machen. Die ganze Wahrheit zeigen hingegen die US-Terminmärkte.

Hier würde man erwarten, dass sich die kommerziellen Verwerter von Weizen, Reis und Mais gegen steigende Preise absichern. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall (vgl. CoT-Bericht vom 10.05.2022).

Die Zeitenwende beim US-Leitzins ist längst am Aktienmarkt eingepreist. Doch es würde mich nicht überraschen, wenn die Inflationsraten schon bald dramatisch zurückgehen. Dann heißt es: Feuer frei für den Megatrend steigende Aktienkurse.

Ich kaufe niemals das, was jeder sieht

Das mit der Zeitenwende an den Finanzmärkten ist so eine Sache. Kaum hat man sich auf eine neue Erzählung geeinigt, kommt schon wieder ein neuer Megatrend in Bewegung.

Dieses Verhalten liegt in der Natur der Sache. Denn ein schwacher Euro, ruinierte Tech-Aktien und Zinsdrohungen sind Fakten, die jeder sieht.

Doch die beste Rendite liegt nun mal in der Zukunft. Also bei Dingen, die jetzt niemand sieht, außer intelligente Investoren, die mit einem guten Gespür auf Megatrends setzen.

Der Artikel Zeitenwende: 3 Aktien-Megatrends, die jetzt in den Startlöchern stehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

