M-RKTE-DAX:Zinssenkung in China gibt Europas Börsen Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf Rückenwind für die Konjunktur des wichtigen Handelspartners China kehren Anleger an die europäischen Börsen zurück.

Kursverluste an der Wall Street bremsten die Erholung allerdings. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 13.981,91 beziehungsweise 3653,51 Punkte.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel dagegen wegen Rezessionsängsten um bis zu ein Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 30.951,82 Punkten. In seinem Sog zogen sich Investoren auch aus anderen riskanten Geldanlagen wie Kryptowährungen zurück. Daher verbilligte sich Bitcoin um 3,3 Prozent auf 29.183 Dollar.

Mut machte Investoren die deutliche Senkung eines chinesischen Referenzzinses für Hypothekenkredite. "Das gibt der Wirtschaft frischen Schwung", prognostizierte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. "Es hilft kleineren Unternehmen und federt die negativen Auswirkungen der Lockdowns auf die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ab."

ZINSSENKUNGEN HIER - ZINSERHÖHUNGEN DORT

In Europa stehen die Zeichen dagegen auf steigende Zinsen. Die Kurse an den Geldmärkten signalisieren, dass Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli um einen halben Prozentpunkt auf mehr als 50 Prozent taxieren. Dies hatte der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot ins Gespräch gebracht. "Selbst wenn Knots Standpunkt eine Minderheitsmeinung ist, können wir davon ausgehen, das eine Anhebung um einen Viertel Prozentpunkt das Minimum sein wird", sagte Anlagestratege Antoine Bouvet von der ING Bank.

Bestätigt sehen sich die Verfechter einer strafferen Geldpolitik von der anhaltenden Teuerung. So stiegen die Preise für gewerbliche Produkte in Deutschland im April um 33,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum, so stark wie noch nie. "Das ist kein Tippfehler", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Es sei bislang nicht zu erkennen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten habe. "Die Kopfschmerzen der EZB verschlimmern sich."

LUXUSWERTE NACH RICHEMONT-ZAHLEN UNTER DRUCK

Gegen den Trend am Aktienmarkt warfen Investoren Papiere von Luxusgüter-Herstellern aus ihren Depots. Auslöser der Verkaufswelle war die Warnung von Richemont vor einer schleppenden Erholung des wichtigen China-Geschäfts. Außerdem sei der operative Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, monierte Analyst Flavio Cereda von der Investmentbank Jefferies. Enttäuschend sei ebenfalls, dass es noch keine Neuigkeiten zum geplanten Teilausstieg aus dem Verluste schreibenden Onlinehändler Yoox-Net-a-Porter (YNAP) gebe. Richemont-Titel verbuchten mit einem Minus von 13 Prozent den größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020. In ihrem Sog büßten Rivalen wie LVMH, Hermes oder Hugo Boss bis zu 2,6 Prozent ein.

Gefragt waren dagegen die Aktien von Foot Locker, die an der Wall Street mit einem Plus von bis zu zwölf Prozent zulegten auf den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren zusteuerten. Der Schuh-Händler machte mit 1,60 Dollar je Aktie im abgelaufenen Quartal einen überraschend hohen Gewinn. Für das Gesamtjahr peilt er einen Überschuss von 4,25 bis 4,60 Dollar je Aktie an.

