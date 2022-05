APA ots news: PowerSolution, Volksbank und ÖGV schmieden Allianz für die Energiewende - BILD

Die PowerSolution Errichtung und Betrieb GmbH ist neuer Partner des Austrian Green Investment Pioneers Programms. Wien (APA-ots) - Das Austrian Green Investment Pioneers Programm (AGIPP) wurde vom Klimaschutzministerium ins Leben gerufen, um privates Kapital für nachhaltige Projekte zu realisieren. Neues Partnerunternehmen ist PowerSolution aus Wien, das gemeinsam mit der Volksbank und dem [Österreichischen Genossenschaftsverband] (http://www.genossenschaftsverband.at/) (ÖGV) eine starke Allianz bildet, um die Energiewende rasch voranzutreiben. "Drei Partner schaffen mehr als jeder alleine", war dabei die genossenschaftliche Grundmotivation für die enge Zusammenarbeit in diesem Bereich. Zwtl.: Starkes Partnernetzwerk als Dreh- und Angelpunkt "Der Finanzbereich ist ein zentraler Schalthebel für den Klimaschutz. Die Realisierung nachhaltiger Energieprojekte anhand von genossenschaftlich organisierten Modellen ist dabei ein besonders innovativer und spannender Ansatz, um Österreich bei der Erreichung seiner Klimaziele voranzubringen", ist Gerald Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, überzeugt. Fleischmann kündigt daher an: "Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen, E-Speichern und Ladestationen forcieren und Gemeinden sowie regionale Gruppen bei der Gründung von Energiegenossenschaften unterstützen." Dabei wird jeder Partner sein spezifisches Know-how einbringen und sein Kundennetzwerk über die Vorteile und notwendigen Maßnahmen informieren. Zwtl.: PowerSolution sorgt für die technische Umsetzung Das Wiener Unternehmen PowerSolution übernimmt die technischen Analysen, erstellt Umsetzungskonzepte und sorgt für die Umsetzung nachhaltiger Energieanlagen und die Abwicklung von erneuerbaren Energiegemeinschaften. "Angefangen von der Errichtung und Wartung der Anlagen bis hin zur Kommunikation mit den Netzbetreibern und der Einreichung der Förderungen übernehmen wir sämtliche erforderlichen Schritte im Zusammenhang mit der Umsetzung von erneuerbaren Energieanlagen", erklärt Roland Kuras, Geschäftsführer von PowerSolution. Zwtl.: ÖGV gewährleistet ordentliche Finanzgebarung Der ÖGV führt die Gründungsberatung für erneuerbare Energiegenossenschaften durch, unterstützt bei der Erstellung der Satzung, der Vorbereitung der Gründungsunterlagen bis hin zu den Firmenbucheintragungen. Als Service wird aber auch die Auslagerung der Mitgliederverwaltung und der Buchhaltung angeboten und eine externe Revision. Diese externe Kontrolle gewährleistet eine ordentliche Finanzgebarung und begünstigt die wirtschaftliche Umsetzung zum Vorteil der jeweiligen Genossenschaftsmitglieder. "Genossenschaften mit ihrem Prinzip des kooperativen Wirtschaftens eignen sich besonders gut für gemeinschaftliche Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energien. Wir wollen hier eine aktive Rolle übernehmen und Teil der Lösung sein", erklärt Peter Haubner, Vorstandsvorsitzender des ÖGV. Zwtl.: Volksbank ist Finanzierungspartner Die Volksbank fungiert als Finanzierungspartner für erneuerbare Energieanlagen. Sie sorgt mit der Bereitstellung sämtlicher Bankprodukte, wie beispielsweise der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr, aber auch der Versicherung der Anlagen, für die reibungslose Führung der erneuerbaren Energiegemeinschaften. Unternehmen werden entweder direkt finanziert oder in einer Contractinglösung gemeinsam mit PowerSolution. Private können die Errichtung von PV-Anlagen über Wohnbaukredite mitfinanzieren. Bei nachträglicher Installation erfolgt die Finanzierung über die TeamBank, die seit Jahren erfolgreich mit der Volksbank zusammenarbeitet. Zwtl.: Informationsveranstaltungen über die Vorteile Im Rahmen der Partnerschaft treten die drei Organisationen gemeinsam bei Informationsveranstaltungen auf, um Unternehmen und Kommunen zu beraten. Angeboten werden aber auch individuelle Beratungstermine. Durch die gestiegenen Strompreise, die verbesserte Effizienz und Haltbarkeit der PV-Module (mit Herstellergarantie bis zu 40 Jahren) verkürzt sich die Amortisationszeit für die Investitionen in der Regel auf deutlich unter zehn Jahre. Gleichzeitig wird die Umwelt durch Nutzung der Sonnenenergie statt fossiler Energiequellen geschont. Erreicht wird aber auch eine gewisse Unabhängigkeit von Stromlieferanten, was angesichts der gestiegenen Energiepreise von besonderem Vorteil ist. Durch erneuerbare Energiegemeinschaften werden Strom und Wärme lokal produziert, verbraucht, gespeichert und verkauft und die regionale Autarkie gefördert. Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 32,1 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 243 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2021). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 