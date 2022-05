CDAX® - Ein ganz wichtiger Seismograph

Zu Wochenbeginn blicken wir auf einen extrem spannenden Kursverlauf, der sonst eher stiefmütterlich behandelt wird. Gemeint ist der Chart des wenig im Fokus stehenden CDAX®. Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer befindet sich aktuell in einer charttechnisch entscheidenden Marktphase, weshalb dessen Analyse Anlegerinnen und Anlegern einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefert. Doch der Reihe nach: Im März kam es zu einem Pullback an die alte Ausbruchszone aus den Hochs von Januar 2018 und Februar 2020 bei 1.274/1.286 Punkten. Spiegelbild dieser Entwicklung ist das seinerzeit ausgeprägte Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. „Hammers“. Die beschriebene Bastion wird noch zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.264 Punkten) untermauert (siehe Chart). Aufhorchen lässt gegenwärtig noch ein weiteres Phänomen: So verblieben die Schwankungsbreiten des CDAX® zuletzt innerhalb der im März gesetzten Leitplanken. D. h. exakt im Dunstkreis der o. g. Kernunterstützung wurden zuletzt zwei Innenstäbe ausgebildet. Vor diesem Hintergrund gilt es, das aktuelle Monatstief bei 1.214 Punkten nicht mehr zu unterschreiten, während ein Anstieg über die Marke von 1.344 Punkten das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lässt.

CDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²/ 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

