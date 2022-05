DAX: Hochvolatiler Wochenstart

Der Deutsche Aktienindex DAX startete deutlich über 14.200 Punkten in den heutigen Handelstag, musste bis zur Mittagsstunde aber empfindliche Verluste auf die psychologisch relevante Marke von rund 14.000 Punkten verkraften. Hier scheint sich intraday aber ein Boden bemerkbar zu machen, zur Stunde notiert das Barometer um 14.100 Punkten.

Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend blieb dem DAX bislang noch verwehrt, auch blockiert noch der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.137 Punkten ein Weiterkommen des Barometers. Greifbare Long-Signale werden daher erst oberhalb von 14.250 Punkten erwartet.

In diesem Szenario könnte es dann in mehreren Schritten zunächst auf 14.400, darüber an 14.550 Punkte raufgehen. Die Ausdehnung der zweiten Kaufwelle könnte sogar in den Bereich der Handelsspanne aus Anfang dieses Jahres bei 14.818 Punkte reichen.

Bärische Signale wären dagegen unterhalb der Verlaufstiefs aus Anfang Mai von 13.380 Punkten zu erwarten, rasche Rücksetzer auf 13.000 Punkte und womöglich noch die aktuellen Jahrestiefs bei 12.438 Zählern kämen dann ins Spiel.