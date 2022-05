Holcim übernimmt US-Transportbeton-Firma Cajun Ready Mix Concrete

ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim treibt den Umbau mit einer kleineren Übernahme eines Spezialisten für Transportbeton voran. Mit der Übernahme der US-Firma Cajun Ready Mix Concrete inklusive der acht Werke stärke Holcim das sogenannte Ready-Mix-Geschäft, teilte der Heidelbergcement-Konkurrent am Montag in Zug mit. Cajun Ready Mix Concrete hat den Angaben zufolge ihren Hauptsitz in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana und beschäftigt 108 Mitarbeiter. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden keine gemacht.

Unternehmenschef Jan Jenisch will Holcim von einem Zementhersteller zu einem Unternehmen mit einem weniger schwerwiegenden ökologischen Fußabdruck umbauen. Unter anderem soll dies über eine Änderung des Firmenportfolios geschehen. Erst jüngst hatte Holcim den Verkauf des Indien-Geschäfts verkündet, für das der Schweizer Konzern 6,4 Milliarden Franken (6,2 Milliarden Euro) in bar erhält./mne/mis/stk