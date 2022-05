M-RKTE-Z-RICH:Schweizer Börse hebt zu Wochenbeginn ab

Zürich (Reuters) - Nach mehreren Wochen mit einem schwachen Trend ist die Schweizer Börse mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.

Der SMI notierte am Montag kurz vor Handelsschluss um 1,3 Prozent höher auf 11.454 Punkten. Gefragt waren vor allem Finanzwerte. Händler erklärten, die Aussicht auf steigende Zinsen haben die Anleger in Banken- und Versicherungstitel gelockt. So hob die US-Grossbank JP Morgan im Rahmen einer Investorenkonferenz ihre Prognose für die Zinserträge an.

Unter den Schweizer Standardwerten waren UBS mit einem Plus von 3,2 Prozent Spitzenreiter. Rivale Credit Suisse rückte 2,8 Prozent vor. Die Papiere der Versicherer Swiss Life und Zurich verteuerten sich um jeweils knapp zwei Prozent. Zu den wenigen Verlierern gehörten der Computerzubehör-Hersteller Logitech sowie Swisscom.

Die V-Zug-Aktien sackten sieben Prozent ab. Wegen Lieferketten-Engpässen und steigenden Beschaffungskosten hat der Haushaltgeräte-Hersteller eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das bislang für das erste Halbjahr in Aussicht gestellte Betriebsergebnis liege nicht mehr in Reichweite.