Tagesausblick für 24.05.: DAX kann Tageshoch erneut nicht halten. Euro/US-Dollar-Kurs zieht aufwärts!

Die Aktienindizes starteten mehrheitlich freundlich in die neue Woche. Allerdings konnten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 ihr jeweiliges Tageshoch erneut nicht verteidigen. Der überraschende Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex konnte also keinen zusätzlichen Aufwind erzeugen. Morgen werden weitere Frühindikatoren aus der Eurozone und eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde im Rahmen des Wirtschaftsforums in Davos erwartet. Möglicherweise können sie Impulse setzen.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Der überraschend robuste if0-Index gab keine Hinweise auf eine mögliche Rezession. Damit macht die Konsolidierung der Anleiherenditen zunächst eine Pause. Zurückhaltung zeigten die Investoren auch bei den Rohstoffen. Weder Edelmetalle wie Gold und Silber noch der Ölpreis entfernten sich merklich von ihrem Schlussstand vom Freitag. Die Musik spielt aktuell beim Euro/US-Dollar. Der Wechselkurs setzte den Erholungskurs der vergangenen Woche heute fort und konnte die Widerstandsmarke bei 1,062 US-Dollar überwinden. Unterstützung kam von einem deutlichen Rücklauf der Renditespreads.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Manz legte zweistellig zu nachdem Daimler Truck im Zuge einer Kapitalerhöhung einsteigen will. Die Familie Otto plant Meldungen zufolge gemeinsam mit einem Finanzinvestor die Übernahme des Immobilienkonzerns Deutsche Euroshop. Die Aktie legte daraufhin rund 40 Prozent zu. Siemens Energy will die ausstehenden 32,9 Prozent an Siemens Gamesa übernehmen. Entsprechende Spekluationen kursierten bereits vergangene Woche. Nun ist es offiziell. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursabschlag.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index und der Deutschland Top Aktien Index. Im Blickpunkt stand zudem der European Biotech Index. Mit Bavarian Nordic enthält der Index ein Unternehmen, das einen Impfstoff gegen klassische Pocken zugelassen hat. Ein europäisches Land hat anläßlich der ersten Fälle von Affenpocken vergangene Woche einen Vertrag über die Lieferung des Impfstoffs unterschrieben.

Morgen werden unter anderem About You, CTS Eventimund TAG ImmobilienZahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden unter anderem AirFrance KLM, BayWa, Credit Agricole, Fraport, Hugo Boss, Knorr Bremse, und Leoni zur Hauptversammlung. HeidelbergCement und Siemens Energy laden zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine Schweiz – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde, Weltwirtschaftsforum-Präsidenten Brende

Deutschland – S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai (vorläufig)

Deutschland – DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2022

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Mai (vorläufig)

Frankreich – Geschäftsklima, Mai

USA – Eigenheimabsatz, April

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.200/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.600/13.850 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in den Handel und schielte kurzzeitig über die Marke von 14.200 Punkte. Im weiteren Verlauf bröckelten allerdings die Gewinne und der Index stabilisierte sich bei rund 14.100 Punkten. Damit ist der Ausbruch aus dem Abwärtstrend zunächst bestätigt. Weitere bullishe Signale sind jedoch frühestens oberhalb von 14.200 Punkten zu erwarten. Bis dahin besteht das Risiko eines Rücksetzers auf 13.850 Punkte oder sogar tiefer. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.01,2021 – 23.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.05.2014– 23.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de