Tesla: Im Klaren Down-Trend

Bis Ende Oktober letzten Jahres war die Tesla-Aktie klar von Bullen getrieben, in der Spitze erreichte das Papier einen Wert von 1.243 US-Dollar. Erst nach diesen Kurskapriolen kam es zu einer lange ersehnten Konsolidierung in einem zunächst regulären Abwärtstrend. Unglücklicherweise beschleunigt sich dieser wegen den steigenden Zinsen in den USA und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, in der abgelaufenen Handelswoche ging es dabei auf einen Wert von gerade einmal 633 US-Dollar abwärts. Noch müssen sich Anleger für eine nachhaltige Stabilisierung gedulden, größere Unterstützungen liegen ein Stück weit tiefer, sodass noch weitere zehn Prozent Kursabschlag möglich wären. Zweifelsfrei ist die Zeit allerdings gekommen, sich nach möglichen Einstiegspunkten für ein Long-Szenario umzuschauen.

Land in Sicht

Trotz der Schwierigkeiten bei Halbleitern und einschneidenden Produktionskürzungen in China könnte Tesla bald von technischer Seite profitieren und eine Stabilisierung einleiten. Zuvor allerdings sollte man sich auf Abschläge auf rund 600 US-Dollar einstellen, bevor ein derartiges Szenario eintritt. Gelingt ein Trendwechsel, wären anschließend Zugewinne an 700 und 846 US-Dollar vorstellbar und könnten über entsprechende Long-Scheine gehandelt werden. Eine kurzfristig überschießende Korrekturwelle könnte aber noch in dem Bereich von 546 US-Dollar abwärts reichen, ehe von dort aus eine Gegenbewegung startet. Anderenfalls würden weitere Abschläge auf 463 US-Dollar drohen und der Aktie empfindlich zusetzen.