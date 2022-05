Wohin fließt das Geld – Aktien- und Energiemärkte im Fokus: DAX, Nasdaq, Ölpreis, Bitcoin

Werbung



Diese Informationen richten sich auschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.



Die Aktienmärkte versuchen erneut, eine Gegenbewegung zu starten. An den Energiemärkten geht es wieder aufwärts. Daher schauen wir uns im heutigen Livestream die genannten DAX, Öl & Co. ein wenig näher an.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten. Heute werden wir die genannten Werte charttechnisch unter die Lupe nehmen.