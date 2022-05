Crash der Hightech-Aktien: Was jetzt? - n-tv Zertifikate vom 24.05.2022

Hightech-Aktien waren in den vergangenen Jahren die Mega-Stars an der Börse. Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet: Die Kursverluste sind bei diesen Aktien besonders groß. Was steckt dahinter? Bieten sich jetzt schon wieder günstige Einstiegschancen? Und wie lassen sich dabei Risikopuffer nutzen? Raimund Brichta spricht darüber mit Christian Köker von der HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055zueBW

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter

https://grp.hsbc/6057zueBU



#techaktien #börse #trading