DAX: Händler schenken sich nichts

Der Deutsche Aktienindex DAX startete schwächer in den heutigen Handelstag und gab in der ersten Tageshälfte zeitweise unter 14.000 Punkte nach. Anschließend konnten sich Bullen kurzzeitig durchsetzen und einen Anstieg an 14.100 Punkte vollziehen. Aber keine der beiden Seiten konnte intraday eindeutige Impulse setzen, tendenziell halten sich die beiden Parteien derzeit die Waage.

Dadurch wachsen die Kampfhandlungen um einen nachhaltigen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend sowie über den EMA 50, für nachhaltige Kaufsignale in Richtung 14.550 Punkten müsste aber das Niveau von 12.250 Zählern zwingend überwunden werden. Nur in diesem Fall könnte dann die einstiege Seitwärtsspanne um 14.818 Punkten erreicht werden.

Kurzfristige Rückfallrisiken auf 13.882 Punkte wachsen dagegen unterhalb der Kursmarke von 14.025 Punkten merklich an, darunter wären weitere Unterstützungsmarken zwischen 13.380 und 13.512 Punkten zu suchen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 16:00 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per Mai. Interessant dürfte ab 20:00 Uhr die Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos werden. Letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen der USA.