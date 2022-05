DGAP-News: HÖRMANN Industries GmbH erweitert Geschäftsführung (deutsch)

HÖRMANN Industries GmbH erweitert Geschäftsführung ^ DGAP-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Personalie HÖRMANN Industries GmbH erweitert Geschäftsführung 24.05.2022 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- HÖRMANN Industries GmbH erweitert Geschäftsführung Kirchseeon, 24. Mai 2022 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) gibt bekannt, dass mit Wirkung ab 1. Juli 2022 Dr. Christian Baur als Chief Technology Officer (CTO) in die Geschäftsführung berufen wird. Dr. Baur hat Maschinenbau studiert, war viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen tätig und führte zuletzt als CEO den Anbieter automatisierter Logistiklösungen Swisslog. Ab dem 1. Juli 2022 wird die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH somit neben CEO Dr. Michael Radke und CFO Johann Schmid-Davis aus drei Geschäftsführern bestehen. Dr. Baur soll die strategische Entwicklung des neu gebildeten Geschäftsbereichs Intralogistics und damit auch die Integration und Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Services verantworten. Mit der Neuaufstellung beabsichtigt die HÖRMANN Industries GmbH, die starke Marktnachfrage nach verschiedenen Intralogistiklösungen zu heben und eine weitere Forcierung des Wachstums des Unternehmens in den Non-Automotive-Bereichen voranzutreiben. Fortan wird die HÖRMANN Gruppe in den vier Geschäftbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics organisiert sein. Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH Hauptstraße 45-47 D-85614 Kirchseeon T +49 8091 5630 0 F +49 8091 5630 195 info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke T +49 221 9140 970 hoermann@ir-on.com --------------------------------------------------------------------------- 24.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 1359507 24.05.2022 CET/CEST °