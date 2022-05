EUR/USD: Zinsanhebung treibt Euro

Den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach soll Ende September die Ära der Negativzinsen in der Währungsunion enden. Ausgehend von den derzeitigen Aussichten wird die Zentralbank wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden. Dafür allerdings müssen die Nettoanleihekäufe im Rahmen des Programms APP ebenfalls im dritten Quartal auslaufen, kündigte Lagarde an. Dadurch würde der Weg bei der Sitzung im Juli für eine Zinsanhebung frei, falls die aktuellen Erwartungen der Währungshüter auch eintreffen.

Negativzinsen könnte in Q3 enden

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau aus ist zunächst ein Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 1,0739 US-Dollar zu favorisieren, darüber an die Hürde aus Anfang März dieses Jahres bei 1,0805 Dollar. Dort könnte der kurzfristige Aufschwung auch schon enden, eine überschießende Welle hätte allerdings noch Platz bis 1,0936 US-Dollar, ehe wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst unterhalb von 1,04 US-Dollar ausbreiten, in diesem Fall müssten direkte Abschläge auf die aktuellen Jahrestiefs von 1,0348 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Allerdings sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass dort eine wahrhaft starke Unterstützung aus den letzten Jahren verläuft!