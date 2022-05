DEUTSCHLAND-SIEMENS-ENERGY:Siemens Energy streicht fast jeden dritten Manager-Posten

Berlin (Reuters) - Siemens Energy streicht fast jeden dritten Manager-Posten.

Die schlankeren Strukturen sollten Entscheidungsprozesse deutlich beschleunigen, teilte das Unternehmen am Dienstag zu seinem Kapitalmarkttag mit. Ziel der Maßnahmen sei es unter anderem, auf komplexe Abstimmungsprozesse zu verzichten und das Verantwortungsbewusstsein einzelner Einheiten zu stärken. Ein Stellenabbau werde durch die Neuorganisation nicht angestrebt. "Technologie ist wichtig, reicht aber für sich genommen nicht mehr aus", sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch. "Ausschlaggebend wird sein, wie wir unsere Lieferketten und Fertigungen steuern, wie wir Projekte abarbeiten und wie wir unsere wachsende Datenbasis erfolgreich nutzen."

Das Segment mit Gas- und Stromanlagen solle zudem in drei Geschäftsfelder aufgeteilt werden: Das Geschäft mit Gasturbinen werde im Bereich Gas Services gebündelt, Aktivitäten im Bereich der Stromübertragung und Speicherung gehörten künftig zu Grid Technologies, Transformation of Industry sei für alle Themen rund um die Reduzierung des Stromverbrauchs und der CO2-Emissionen in industriellen Prozessen zuständig. Dadurch solle dem Kapitalmarkt die Möglichkeit gegeben werden, die Entwicklung der Geschäfte besser zu beurteilen.

Erst am Wochenende hatte Siemens Energy ein milliardenschweres Übernahmeangebot für die Anteile an Siemens Gamesa vorgelegt, die dem Konzern noch nicht gehören. Von diesem Schritt erhofft sich Siemens Energy eine leichtere Sanierung der angeschlagenen spanischen Windkrafttochter.