DAX: Konjunktursorgen belasten

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zwar etwas fester zur Wochenmitte, konnte seine Gewinne jedoch nicht behaupten und rutschte in den negativen Bereich sowie unter 14.000 Punkte ab. Unterdessen rechnet das DIW mit einer Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal, womit sich die Konjunkturaussichten weiter verschlechtern.

Entsprechend reagierte der DAX negativ auf diese Nachricht und fiel auf ein Tagestief von 13.871 Punkten zurück. An die beiden Hürden bestehend aus dem EMA 50 sowie dem laufenden Abwärtstrend trauten sich Investoren heute nicht heran, ein Ausbruchsszenario entfernt sich mit den fortwährenden Verlusten immer weiter und könnte sogar neuerliche Monatstiefs hervorbringen.

Diese würden unter einem Niveau von mindestens 13.683 Punkten wahrscheinlich werden, Ziele unterhalb von 13.380 Punkten liegen in diesem Beispiel bei glatt 13.000 Punkten, darunter im Bereich von 12.438 Zählern für den DAX-Index.

Der Vollständigkeit halber wird ein kurzzeitig positives Szenario erst oberhalb von 14.226 Zählern erwartet, in diesem Fall könnte das Leitbarometer in den Bereich von 14.550 Punkten vordringen, darüber an die einstiege Handelsspanne von 14.818 Punkten.

Weitere Impulse werden heute Abend nach Vorlage des letzten geldpolitischen Protokolls der US-Notenbank FED ab 20:00 Uhr erwartet, zuvor sollte ein Blick auf die US-Rohöllagerbestände aus dieser Woche geworfen werden, diese stehen zu 16:30 Uhr auf der Agenda.