DGAP-News: Blue Elephant Energy AG erweitert ihr niederländisches PV Portfolio auf 631 MWp

Blue Elephant Energy AG erweitert ihr niederländisches PV Portfolio auf 631 MWp



25.05.2022

Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Hoogeveen im Nordosten der Niederlande. Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung des bereits operativen 30 MW-Solarparks Hoogeveen I. Das Projekt soll bis Ende 2022 in Betrieb genommen werden und profitiert von einer staatlichen Vergütung unter dem SDE-Regime.



„Wir freuen uns, mit dieser Transaktion unser Portfolio in den Niederlanden auf 631 MW erweitern zu können und damit unsere gute Marktposition vor Ort weiter zu stärken“, kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG. „Wir sehen in den Niederlanden weiterhin Potenzial für den weiteren Ausbau von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien, die Europa auf seinem Weg zur Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit unterstützen können. Mit Greencells verbindet uns eine langjährige Partnerschaft, die ferner auch zu der bestehenden Projektentwicklungsvereinbarung über 237 MWp in den Niederlanden und Italien geführt hat.“



Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: „Wir freuen uns, mit dieser Transaktion unsere Erfolgsstory im hoch attraktiven europäischen Solarmarkt und mit unserem langjährigen Partner BEE konsequent fortsetzen zu können. Die bis Ende 2023 vorgesehene vollständige Umsetzung unserer gesicherten Entwicklungspipeline in Europa von 3,5 GW schreitet somit wie geplant voran. Als voll integrierte Plattform für Utility-Scale-Solarprojekte werden wir auch langfristig von unserer besonders hohen Wertschöpfung zwischen Projektentwicklung sowie EPC und O&M profitieren.“



Über Blue Elephant Energy AG:

Die Blue Elephant Energy AG entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.292 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: im Jahr 2021 sparten sie 506.000 Tonnen CO2 ein und versorgten 359.000 Haushalte mit sauberer Energie. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE verfügt über eine Entwicklungspipeline von rund 1.700 MWp. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung weit über EUR 1,5 Mrd. investiert.



Über die Greencells-Gruppe:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,3 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 135 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



Kontakt BEE:

Blue Elephant Energy AG

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:



Kontakt Greencells:

Greencells GmbH

Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Germany

www.greencells.com+

Fon: +49 172 397 0957

E-Mail: ir@greencells.com



Kontakt Financial press Greencells:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Haidelweg 48

81241 Munich

Germany

www.better-orange.de

Fon: +49 89 88 96906 25

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

